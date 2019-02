El PP de Canarias no pagará traslados de los simpatizantes del partido a Madrid para manifestarse contra Sánchez

El PP de Canarias asegura que no pagará viajes a los simpatizantes del partido que quieran manifestarse este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras haber aceptado la figura de un relator en la mesa de partidos. Fuentes del partido han confirmado que no han recibido ninguna directriz desde Génova para financiar los traslados de las personas que quieran acudir a la concentración.

La polémica surgió este jueves cuando el líder del PP, Pablo Casado, anunciaba que su partido asumiría los gastos de viaje de quienes quieran desplazarse a Madrid para participar en la concentración contra Pedro Sánchez. Una iniciativa que tendrá lugar en la Plaza de Colón y que cuenta con el respaldo de los partidos que han firmado el pacto en Andalucía: Ciudadanos y Vox.

Varias personas se han puesto en contacto con este periódico para mostrar su malestar tras haber llamado a las sedes del PP en Canarias y encontrarse con que el partido no les va a pagar el billete de avión a la capital de España, algo que consideran una discriminación."¿Es que nosotros no somos españoles?, pues ahora mi voto irá a Vox", señalaba una de estas personas. Detrás de esas llamadas puede haber "algún socialista que quiera ir a ver algún musical este fin de semana a Madrid", señala una fuente oficiosa.

Sin embargo, desde el gabinete de prensa del PP en Canarias han negado haber recibido alguna llamada de este tipo en alguna de las sedes del partido. Señalan que nadie se ha puesto contacto con estas oficinas y que este asunto lo trata directamente Génova.

Desde el rincón más occidental de España, en la isla de El Hierro, te invito a la concentración del próximo domingo, en la Plaza de Colón de Madrid, en la defensa de la Unidad de España 🇪🇸 #YoVoy pic.twitter.com/ugoHYjWB4H — Asier Antona (@asierantona) 8 de febrero de 2019

Pablo Casado subrayaba el jueves que la intención de su formación es que sus sedes funcionen como oficina de gestión de desplazamientos. "Cualquier persona que quiera ir a Madrid, que se pongan en contacto con la sedes, sin ninguna necesidad de darse de alta ni tener nada que ver con nosotros. Facilitaremos el transporte a todo el mundo que podamos", anunciaba. Sin embargo, ninguna orden ha llegado a las sedes de Canarias en este sentido.

Otras sedes del PP sí que se están movilizando y han puesto a disposición de todas las personas que quieran acudir, independientemente de que sean afiliadas o no, transporte para acudir a Madrid. Se prevé que salgan guaguas desde Murcia, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria, Asturias y Aragón. No obstante, aún no hay datos oficiales de cuántas personas se trasladarán por esta vía ya que las inscripciones se cierran este sábado.

El PP canario no ha confirmado qué cargos del partido acudirán a la manifestación y ha insistido en que se trata de una "decisión personal" y que cada miembro del partido que quiera asistir se lo costeará por sus propios medios. Asier Antona sí subrayó desde este jueves que es "importante" que todos los españoles acudan a la concentración porque "España está en cuestión", debido a que el Gobierno central "está cediendo al chantaje de los independentistas".

A la movilización ya han anunciado que se suman Hogar Social, Falange Española de las JONS y España 2000, grupos vinculados a postulados neonazis y la extrema derecha, que defienden que la concentración es necesaria "por la unidad de los españoles". El partido que sí se ha desmarcado de esta movilización, a pesar de que Casado ha contactado con sus dirigentes, es Coalición Canaria, que asegura que no está "en ningún frente con Vox, Ciudadanos y el PP". No obstante, los nacionalistas que gobiernan en Canarias considera un "disparate" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aceptado un "mediador" para las negociaciones sobre Catalunya.