El responsable de redes del PP mezcla el incendio de Gran Canaria con la crisis del ‘Open Arms’ y le contesta un bombero

El responsable de gestionar las redes sociales del Partido Popular, Ismael López Martín, mezcló este jueves el incendio de Gran Canaria con la crisis humanitaria protagonizada por el Open Arms para hacer una dura crítica al Gobierno de España por ambas cuestiones. Y pidió a sus miles de sus seguidores que lo amplificaran, lo que provocó una dura respuesta de un cabo de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

López Martín escribió en sus redes el siguiente mensaje: “Algo falla en España cuando bomberos exhaustos del incendio de Gran Canaria duermen en la calle porque no se les paga un hotel, pero el gobierno sí es capaz de gastar 1.000.000 € en mandar al buque Audaz de la Armada y dotación de 62 personas a Lampedusa para traer inmigrantes”. El mensaje iba acompañado de una fotografía distribuida por los propios bomberos durante las largas jornadas de extinción en la que se ve a varios de ellos descansando en el suelo de una de las localidades afectadas por el fuego.

Previamente, en su cuenta de Instagram, el responsable nacional de redes del PP avisó a sus 3.635 seguidores para que capturaran “la pantalla que viene” y, a continuación, la pusieran en sus stories.

Mensaje con el que Ismael López pide a sus seguidores que divulguen su post.

Desde esa red y todas las demás que maneja, López consiguió que muchos de sus miles de seguidores acataran su sugerencia, lo que provocó que pronto corriera profusamente por Internet. Él mismo llega a presumir en Instagram de su hazaña: “En menos de 24 horas, el mensaje llega ya en Twitter a 500.000 personas”.

Pantallazo de Instagram en el que López presume del alcance de su mensaje.

Una de las cuentas de Facebook que ejecutó diligentemente la sugerencia y reprodujo íntegro el mensaje, incluidas dos erratas, la identificada como Orgullo Nacional de España, vinculada al PP, con 28.000 seguidores, recibió una dura respuesta por parte del cabo Jorge Luis González Díaz, un cabo de bomberos que, además, asegura prestar ayuda como voluntario en las operaciones de rescate de personas migrantes en el Mediterráneo: “Soy cabo de bomberos de Gran Canaria. Los que están descansando ahí [los que aparecen en la fotografía] son compañeros de Fuerteventura. Estamos exhaustos. Descansamos ahí porque en primera línea no entra nadie más que nosotros. Así es y así debe ser. En mis vacaciones y con mi dinero embarco para tratar de salvar a personas que se están ahogando por personas como tú. Me parece tan oportunista y despreciable tu mensaje que, agotado como estoy, me veo en la obligación de responderte. Incluso trataría de salvar tu vida si la viese en peligro. Incluso a ti.”

Respuesta del cabo bombero González a una de las cuentas que se hicieron eco del mensaje del responsable de redes del PP.

Ismael López junto a Pablo Casado en una de sus publicaciones en Instagram donde elogia las políticas del presidente del PP.

Pantallazo de Twitter en el que López presume del alcance de su mensaje.