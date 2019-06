El PSOE da el primer golpe a Coalición Canaria barriéndola del Área Metropolitana de Tenerife

Quien da primero da dos veces y el PSOE le acaba de soltar un gancho de izquierda a Coalición Canaria donde más le duele, sin que lo viera venir y cuando menos se espera: la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife pasa a manos de la socialista Patricia Hernández gracias a los votos de Podemos y de Ciudadanos, que han dejado sobre la lona a CC y a su candidato, José Manuel Bermúdez. El golpe socialista a CC es de los que dejan marca. Todo el Área Metropolitana de Tenerife escapa a su control: La Laguna, Tegueste, El Rosario…hasta Tacoronte si se incluyera en el Área.

Pero el moretón de CC, donde más se ve, es en la capital de la isla y cocapital de Canarias. Primero bajo las siglas de UCD y después de Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), Santa Cruz de Tenerife no ha conocido otros alcaldes que los de la derecha insularista, más tarde reconvertida a nacionalista en Coalición Canaria: Manuel Hermoso, García Gómez, Miguel Zerolo (cumpliendo condena por el caso Las Teresitas)…Y ahora una mujer, Patricia Hernández, que compartiera gobierno regional con Fernando Clavijo (CC) hasta que CC forzara la salida del PSOE en 2016, ha asaltado ese bastión con la ayuda de Ciudadanos y Podemos.



El golpe ha sido tan fuerte que ha enrojecido hasta a Ciudadanos, que no se esperaba que sus dos ediles no se votaran a sí mismos, para así facilitar que CC siguiera en el poder 40 años después. El partido naranja ha anunciado la apertura de expedientes disciplinarios a sus dos concejales. “En la vida hay que tener principios, no todo vale”, ha dicho la concejal Matilde Zambudio al enterarse de la airada reacción de su partido, del que asegura no haber recibido esa orden.



La calentura en CC ha sido de tal calibre (el exalcalde Bermúdez ha llegado a decir que Ciudadanos debería revisar bien qué cargos elige) que otro de los golpes duros por la izquierda, esta vez más esperado, no resuena tanto aunque sea de tanta o mayor importancia. En San Cristóbal de La Laguna, la ciudad que han gobernado el presidente canario Fernando Clavijo -investigado por la Justicia en su etapa de alcalde por el caso Grúas- o la diputada nacional Ana Oramas, se cumplió el pacto por la izquierda con Unidas Se Puede y Avante La Laguna y el socialista Luis Yeray Rodríguez desplaza a José Alberto Díaz (CC) del poder.



Rubens Ascanio (Unidas Se Puede), el alcalde socialista y Santiago Pérez (Avante), los líderes de los tres partidos de izquierda que impidieron un nuevo mandato con CC en el gobierno ESTEFANÍA BRIGANTY

Tenerife se ha convertido en el epicentro de estos movimientos telúricos, que advierten con dejar fuera del poder en la Autonomía a Coalición Canaria 26 años después de su fundación para gobernar. Para eso queda todavía mucha cera por arder, la semana próxima los cabildos insulares y la siguiente la constitución del Parlamento de Canarias, pero el pacto regional de las izquierdas se empieza a desatascar, después de descarrilar la oferta a la desesperada de CC de darle al PP la Presidencia del Gobierno, con acuerdos municipales como los de este sábado.



Ese desatasco por la izquierda se viene arreglando en Gran Canaria. En esa isla el PSOE ha revalidado la Alcaldía de la cocapital autonómica Las Palmas de Gran Canaria, con Augusto Hidalgo cuatro años más al frente del tripartito con Unidas Podemos y Nueva Canarias y repitiendo cada vez que puede que esa fórmula de izquierdas es ejemplo y debe ser espejo para otras instituciones. Y en esa isla, la estrategia errática de otros pactos del PSOE de Gran Canaria en otros municipios simbólicos para Nueva Canarias como Telde y Santa Lucía de Tirajana, ya ha sido desautorizada de plano por la Ejecutiva Federal de los socialistas.



Así, Nueva Canarias ha salvado el Ayuntamiento de Telde, cuarto municipio más poblado de las Islas, con un pacto con Coalición Canaria por el que compartirá la Alcaldía estos cuatro años. Sin embargo, no ha podido evitar otro fin de ciclo de los que hacen historia: los nacionalistas de izquierdas salen del gobierno de Santa Lucía de Tirajana, en la poblada comarca del Sureste grancanario, después de 40 años de poder municipal. Fortaleza, partido aliado de CC, se hace con la Alcaldía.



La ahora teniente de alcalde Carmen Hernández (NC) y el alcalde de Telde, Héctor Suárez (CC) Alejandro Ramos

En estos municipios donde el peso político de Nueva Canarias es muy importante, tanto como para considerarlos bastiones como los de CC en Tenerife, el PSOE se ha apartado para no irritar más a NC y poder retomar la hoja de ruta para un gobierno regional progresista encabezado por el secretario regional Ángel Víctor Torres.



Así lo ha reconocido hasta el candidato socialista a la Alcaldía de Telde, Alejandro Ramos, que el viernes se vio abocado a abortar el pacto que iba a darle la Alcaldía con los votos de CC, PP y Ciuca. Lo mismo hizo el socialista tirajanero Julio Ortega, pero el gesto del PSOE en Santa Lucía de no abanderar un pacto contra NC no ha impedido que el resto de fuerzas diera la Alcaldía a Fortaleza, partido aliado de CC.



El PSOE sí que ha logrado desplazar del poder a AV-PP del principal municipio turístico de las Islas, San Bartolomé de Tirajana. En esa plaza socialistas y Nueva Canarias se han entendido por encima de estrategias insulares erráticas, y han pactado con CC y Ciudadanos contra los herederos del hasta ahora todopoderoso alcalde Marco Aurelio Pérez, candidato a la Presidencia del Cabildo grancanario.



Ganan así los socialistas más poder municipal, sobre todo en Tenerife recuperando ayuntamientos inalcanzables hace años como los de Güímar y su ya exalcaldesa del PP, Carmen Luisa Castro, famosa por sus apariciones en televisión o por burlarse de la Ley de Memoria Histórica, o en el también histórico enclave turístico de Puerto de La Cruz. Del mismo modo, los socialistas se hacen con la capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, en un pacto múltiple que deja fuera del poder a CC, aunque CC mantenga 4 de los 6 de los municipios de la isla.



Quien sale bastante tocada de este sábado de alcaldes es Coalición Canaria, no solo por el gancho que le ha dado el PSOE en Tenerife, sino por perder el poder en capitales de isla como Puerto del Rosario o Arrecife, en Lanzarote. Ahí el PP se ha hecho con la Alcaldía para Astrid Pérez en un pacto con el PSOE, una alianza que poco se entiende fuera de las islas y que también estuvo a punto de fructificar en la isla de La Palma con vistas a un acuerdo regional amplio de PP y PSOE contra Coalición. Sin embargo, en Santa Cruz de La Palma gobernará el PP con el apoyo de CC, donde se mantuvo el suspense hasta el final del pleno.



El PSOE hace alcaldesa de Arrecife a Astrid Pérez, del Partido Popular

En El Hierro, además, la histórica hegemonía de la marca local de CC en su capital, Agrupación Herreña de Independientes (AHI), ha cedido el poder al PSOE para que gobierne Valverde. Ahí Nueva Canarias, que extiende su área de influencia fuera de su isla nodriza, Gran Canaria, ha sido clave para gobernar Valverde con el PSOE. Al igual que ha hecho NC en la capital de La Gomera, San Sebastián, dando la mayoría al candidato de Agrupación Socialista Gomera. Es otro guiño de NC a ASG para que a partir de ahora se reconduzca con el PSOE y Unidas Podemos un pacto regional que acabe con 26 años de poder autonómico de CC…



Así hemos vivido un sábado de pactos, de alcaldes elegidos con el apoyo de antiguos implicados en operaciones urbanísticas en Santa Brígida, o alcaldesas como la de Mogán cuya aplastante victoria está siendo investigada por la Justicia por los indicios de pucherazo. Todo contado durante una larga jornada en nuestro minuto político.