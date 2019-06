El PSOE quiere cerrar "en las próximas horas" un acuerdo de gobierno con NC, Podemos y ASG

El secretario general de los socialistas en Canarias considera que su partido ha "cumplido" con las otras formaciones en los ayuntamientos, por lo que considera que "ya no hay razones" para no culminar un ejecutivo "del cambio" También recordó que tanto PP como Ciudadanos tienen encima de su mesa la propuesta para sumarse al acuerdo que eche a Coalición Canaria del poder tras 26 años Sobre el Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres ha manifestado que “nunca ha estado en cuestión no apoyar a Morales" (Nueva Canarias) porque “ha ganado las elecciones”