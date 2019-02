Podemos se carga a su cabeza de lista en San Bartolomé de Tirajana por registrarse en el municipio fuera de plazo

Podemos en San Bartolomé de Tirajana estalla por los aires. Su cara visible desde 2015 en el municipio turístico más importante de Canarias, mosca cojonera del grupo de gobierno de PP-AV y candidato electo en las primarias municipales para repetir como cabeza de lista, Paco Molina, no podrá presentarse con su partido a las elecciones salvo que el comité de garantías estatal diga lo contrario.

Una resolución del comité electoral provincial ha invalidado la inscripción de su concejal en el Sur de la isla como candidato a cabeza de lista, por registrarse como inscrito de Podemos en el municipio fuera de plazo. Según ha explicado el partido a este diario, el alta de Molina es del 19 de enero pasado, y el reglamento que rige las primarias indica que para ser cabeza de lista se debe figurar inscrito en el partido en el municipio que se aspira a liderar al menos tres meses antes de las primarias. A pesar de ello, Molina fue elegido el domingo pasado con 12 votos de 12 emitidos.

La medida esconde movimientos internos a nivel regional en Podemos de los que la secretaría de Organización del partido no ha querido profundizar, salvo dar la explicación de por qué se invalida su candidatura después de haber sido votada. Paco Molina, por su parte, denuncia una especie de caza de brujas, una supuesta confabulación de los tres grandes partidos que han gobernado el municipio, PP-AV, PSOE y Nueva Canarias, para quitarlo de en medio por ser un concejal incómodo.

Molina, de paso, niega haberse cambiado de municipio como inscrito de Podemos en 2018 para poder votar en las primarias de Las Palmas de Gran Canaria por el candidato contrario a la actual dirección regional, Javier Doreste. Un movimiento de inscritos que explicaría por qué solo figura como tal en San Bartolomé desde el mes pasado, en una supuesta vuelta a registrarse en su localidad de origen, pero del que por el momento Podemos no quiere dar más detalles.

“Yo no he votado en Las Palmas de Gran Canaria. Llevo cinco años inscrito en San Bartolomé, y eso ya me lo han preguntado”, dijo este jueves Paco Molina a Canarias Ahora, después de 48 horas desaparecido desde que corriera como la pólvora el rumor de que abandonaba Podemos. “Si yo voto en Las Palmas, dejaría de votar en San Bartolomé. Si yo no voto en mi municipio, ¿cómo puedo sacar adelante mi lista y todas las cosas?”, comentó indignado el concejal morado.

“Yo no he abandonado Podemos. Yo no me he ido de Podemos. Por el momento, lo que pasa es que Podemos no quiere que yo me presente a las elecciones, eso es lo que han dicho en dos correos electrónicos, que no cumplo ciertos requisitos”, dijo este jueves Molina, para quien todo se reduce a que “Podemos todo lo que intenta es que yo no me presente, por un acuerdo que ha habido”.

El concejal morado dice no poder dar más detalles “porque no tengo las pruebas, cuando las tenga, las diré”, pero sostiene con vehemencia que “soy un concejal muy incómodo para muchas personas. Yo hago preguntas incómodas para quienes han gobernado estos últimos 40 años” el que llegó a ser el municipio más rico de toda España por su industria turística. Molina no solo se refiere al PP gobernante del actual alcalde, Marco Aurelio Pérez, sino a los anteriores gobiernos de PSOE y NC.

“Soy incómodo para el PP y para quienes han gobernado antes”, insiste, y también deja entrever que a esos posibles socios regionales de Podemos, el PSOE y Nueva Canarias, les incomoda todas sus denuncias sobre presuntos chanchullos en uno de los consistorios con mayor recaudación catastral de Canarias. “Estoy haciendo preguntas incómodas a gente que no le está gustando lo que yo estoy moviendo”, recalca. “Porque cuando miro para Marco Aurelio, también tengo que mirar para el PSOE y Nueva Canarias”, que han dirigido el ayuntamiento en anteriores mandatos.

Abierto a ofertas, guiños a Vox

Molina dice que de momento no se va de Podemos, solo le impiden presentarse y “mis compañeros ya lo están moviendo en Madrid” para revocar esa decisión del comité electoral provincial. Sin embargo, en estas últimas 48 horas se ha oído de todo sobre su futuro y hasta él mismo no descarta presentarse a las elecciones con otras siglas. “Alguna de esos partidos nuevos que nunca han gobernado”.

¿Incluído Vox? “No es que vaya a ir con Vox”, asegura a este periódico. “Ellos no van a llegar a tiempo, pero sí les iba a ayudar para restarle votos al PP” de Marco Aurelio Pérez. Molina incide que “ahora mismo sigo en Podemos, no me han comunicado que me echan, sino que no puedo ser el candidato, pero yo me voy a presentar, esto ya me lo tomo como una cuestión personal”.

“Los partidos que quieren entrar nuevos, todos, me han llamado, me han ofrecido…y digo… yo voy a estar. O te compran o te eliminan de en medio. Y no me han comprado. Lo único que pido al partido que me quiera es que me deje ser libre. Soy una persona trabajadora, que no me vean como una bolsa de votos”, mantiene.

Molina no solo se refiere a Vox, de quien asegura que es en parte como Podemos. “Los votantes de Vox no van cantando por la calle el Cara el Sol o Viva Franco. Son unos indignados como los de Podemos. La gente que hemos aupado a esos dirigentes somos unos indignados que lo que de verdad queremos es que esta España cambie”.

Por eso lamenta que “tenemos a la gente viviendo en cuevas, pasando mil necesidades, y estamos pendientes a ver a quién nos podemos cargar, a una persona como yo, para seguir con las mismas corruptelas. Tenemos tantas cosas que hacer en este municipio que lo más insignificante es ocuparse de mí”.