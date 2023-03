El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aceptado la nueva propuesta de actualización de las tarifas del taxi presentada por el sector en la última Mesa Municipal del Taxi. La medida, impulsada por la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y apoyada por la mayoría de representantes de la Mesa, cuenta con un informe técnico que justifica la actualización de los precios y que supone un aumento medio del 14,7% respecto a los precios en vigor.

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha señalado que la actualización de la tarifa urbana pretende “garantizar la competitividad del sector, manteniendo a Las Palmas de Gran Canaria como una de las ciudades con los precios más bajos de todo el Estado” y apunta que este aumento responde a la propuesta presentada en la Mesa Municipal del Taxi por la mayor parte de los representantes del sector. Ramírez señala que la Concejalía presentó en la reunión un informe técnico que planteaba un aumento menor al que proponen las asociaciones, pero “se decantaron por la iniciativa de ATAT”.

El concejal afirma que el sector está haciendo presión para agilizar los trámites para su entrada en vigor. Sin embargo, el hecho de que la propuesta elegida haya sido la presentada por las asociaciones provoca que el trámite se retrase porque requiere de un informe propio. “El informe técnico es fundamental porque sino el Gobierno de Canarias no aceptará la actualización”.

Asimismo, ha asegurado con total convicción que antes de que acabe el mandato, el Ayuntamiento aprobará el nuevo tarifario. “Lo tengo clarísimo, todavía tenemos tres meses”, afirma el concejal.

El informe presentado por ATAT responde a las peticiones que quedaron sin resolver en la última actualización del tarifario de 2018, como el recorte de la franquicia. También señala que se debe compensar el incremento de gastos asociados específicamente al transporte, que en el caso del combustible ha sido de más de un 60% y reclama las grandes pérdidas económicas que ha sufrido el sector durante los últimos cuatro años.

Jean Charles Chabot, presidente de ATAT, cree que la gratuidad de las guaguas y la coyuntura socioeconómica de Canarias no afectará a la demanda del sector y que incluso puede beneficiarles. “Hay muchos clientes que prefieren coger el taxi por la rapidez y comodidad que ofrece”, expresa.

Gorky Bethencour, vicepresidente y portavoz de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (ASPROTAC) y miembro de la mesa municipal, lamenta que los representantes del taxi en la capital no sean conscientes de que esta medida “juega en su contra”.

“Hay otros mecanismos para aumentar el volumen de demanda que necesita el sector, por ejemplo, hacer un esfuerzo desde el Ayuntamiento por generar más cantidad de carriles exclusivos para el transporte público. Esto mejoraría la velocidad comercial y nos permitiría no tener que subir tanto la tarifa”, señala el portavoz.

Asimismo, explica que durante la reunión no hubo ninguna queja sobre las vías exclusivas que perdieron durante las obras del carril bici o la MetroGuagua. Sin embargo, sí votaron a favor de aumentar los precios: “Querían que subieran las tarifas inmediatamente, no mañana, sino hoy”.

Manifestaciones convocadas

A poco más de dos meses de las elecciones municipales, el sector duda de que estas medidas puedan entrar en vigor antes del 28-M. Por ello, plantean manifestarse el 13 de marzo, 14 de abril, 21 de abril, 12 de mayo y 19 de mayo, estas dos últimas fechas ya dentro de la campaña electoral.

“Hemos organizado un programa de manifestaciones porque no creemos que puedas cumplir con los plazos. Tenemos convocada la primera para el lunes si no hay ningún cambio. Queremos que actúen ya”, expresa el presidente de ATAT.

PREAVISO DE HUELGA DEL TAXI DE LAS PALMAS GC Valoramos el inicio de acuerdo para la actualización de tarifas. Pero el no querer asumir por parte del Aymto un compromiso de fechas, sospechamos que no se van a cumplir tal y como nos tiene acostumbrad@s. pic.twitter.com/X5kMZk2h6B — AUTAXILASPALMAS (@AUTAXILASPALMAS) 2 de marzo de 2023

Bethencourt está convencido de que no va a ser posible implantar estas medidas antes de las elecciones, ya que en la última reunión les advirtieron de que hay un proceso administrativo de por medio y que, con la falta de personal, “están a tope”, por lo que no pueden dar una fecha a los taxistas. “Llevan un año mareando la perdiz, si no lo han hecho de aquí para atrás, no lo harán de aquí para adelante. Es una estrategia política”.

Nuevos precios del taxi en Las Palmas de Gran Canaria: ¿Cuánto costará?

El documento aprobado actualiza las tarifas de la siguiente manera: la bajada de bandera diurna laborable pasa de 2,4 a 2,95 euros; la bajada de bandera nocturna, los días festivos y las señaladas fechas navideñas, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, entre las 06.00 y las 22.00 horas, costará 3,65 frente a los 3 actuales; los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, entre las 9:00 y las 22:00 horas, la tarifa pasará de los 3,6, en vigor, a 4,35.

Asimismo, la tarifa por kilómetro recorrido en horario diurno y laborable pasa de 0,70 a 0,85 euros. También se creará un concepto nuevo para el kilometraje en los días festivos y en horario nocturno que ascenderá a los 0,90 euros. La hora de espera en horario diurno quedará establecida en 16 frente a los 14,5 actuales; la nocturna, en 18 que ahora está en 15 y se creará también la tarifa por espera en los días festivos que asciende a 18.

Los únicos precios que se mantienen son los de suplementos: entradas y salidas del muelle (0,70 ), servicios a través de llamadas (0,50 ) y por bultos (0,35 ). Sin embargo, las carreras inferiores a 5,6 en Nochebuena y Nochevieja costarán 6,20.

Nuevas vías autorizadas y más licencias de taxi

El Ayuntamiento también ha pactado con el sector autorizar a los taxistas a circular por las calles Galicia y Villa de Zarautz y la autorización para dos nuevas convocatorias de exámenes para la obtención del certificado habilitante para ejercer la actividad, que tendrán lugar los próximos 24 de mayo y 15 de noviembre de 2023.

A continuación, deberá ser aprobada en Comisión de Desarrollo Sostenible y en pleno. Por último, tendrá que ser sometida al dictamen de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, órgano encargado de su aprobación definitiva.