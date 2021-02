Todos los grupos del Parlamento de Canarias respaldan la construcción de la central de Chira-Soria: "No existe alternativa"

Todos los grupos del Parlamento de Canarias han mostraron su respaldo unánime al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria, un almacenamiento para energías renovables que, según ha indicado el director técnico de la central, Yonay Concepción, supondrá un ahorro de 122 millones de euros anuales para el sistema eléctrico de Gran Canaria y generará un excedente de 700.000 metros cúbicos de agua.

“No existe alternativa, la alternativa es no hacer nada y no hacer nada sí que tiene un impacto inasumible”, ha declarado Concepción, durante su comparecencia junto al director de I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias y responsable del Plan de Transición Ecológica de Canarias, Gonzalo Piernavieja, quien expuso que no solo es imprescindible, sino que hará falta otra similar para garantizar la penetración de las renovables en Gran Canaria.

Ambos participaron en la la comisión de Transición Energética, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Parlamento de Canarias, en la que previamente habían intervenido cuatro portavoces de la Plataforma Salvar Chira-Soria, quienes pidieron a la Cámara una comisión de estudio sobre el proyecto, que a su juicio hipotecará el futuro de Gran Canaria.

Uno de los portavoces de la Plataforma, José Luis Porta, pidió "encarecidamente" al Parlamento una comisión que estudie la decisión "más estratégica" a la que se enfrenta Canarias y que puede comprometer su futuro energético e hipotecarla "definitivamente". Aseguró que nadie ha explicado con precisión cómo será el funcionamiento de este "ecocidio" y aseguró que el proyecto tiene carencias muy graves y carece de transparencia y de rigor económico y financiero, para dudar "de la última versión" de coste que se ha difundido, de en torno a 452 millones de euros. En su opinión el proyecto a nivel jurídico "hace aguas por todos lados", al tiempo que su compañero en la Plataforma Pedro Hernández acusó al Gobierno de Canarias de ocultar el estudio de impacto ambiental en el que, a su juicio, no se contempla "un asunto gravísimo" como es la seguridad de las presas de agua.

Hernández también acusó al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de ocultar información técnica y sobre la afección ambiental y pidió al Parlamento de Canarias "por responsabilidad" ante las futuras generaciones que decida "sobre la destrucción del barranco" de Arguineguín. Manuel González, también miembro de la Plataforma, pidió a la Cámara una reflexión "verdadera y a corazonadas" sobre lo que va a pasar con el barranco "para que no ocurra otro Vilaflor" y porque, advirtió, "los que nos vamos a poner delante de los camiones que van a dinamitar esa belleza paisajística somos los hijos de esta tierra".

Por su parte, Concepción expuso los pormenores de la gran obra de ingeniería que supone el salto de agua de Gran Canaria y Piernavieja todos los estudios realizados para lograr una Canarias descarbonizada, análisis, proyecciones y modelos minuciosos que llegan a la misma conclusión: "Chira-Soria es imprescindible". En las respuestas de las preguntas de los grupos, qambién hubo unanimidad en que el trabajo siga teniendo como prioridad que tenga el menor impacto posible, supeditado al informe de impacto ambiental que previsiblemente emitirá el Gobierno canario en abril.

Expuesto como ejemplo, en el caso de Gorona del Viento (El Hierro), elogiado a nivel mundial y visitado desde extremos lejanos del planeta, hubo que dinamitar terreno y abrir un túnel de 500 metros en un entorno que es Reserva de la Biosfera y nadie pone en duda los beneficios del proyecto. El mandato de la Unesco de compatibilizar la naturaleza con la vida fue otro de los argumentos esgrimidos por los grupos para defender Chira-Soria, cuyo mayor impacto sería construir las presas, pero ya cuenta con ellas. Piernavieja y Concepción también aclararon que la dinamita que se utilizará es la mitad de la que se emplea en la carretera de La Aldea o la que se empleó en la de Puerto Rico-Mogán, que no hay que ejecutar 24 kilómetros de carreteras nuevas porque se aprovecharán la existentes y apenas harán falta tres de entrada a las instalaciones; además, la salmuera se verterá donde no hay sebadales.

Canarias cuenta con más de 300 desaladoras y solo Gran Canaria desala al día 200.000 metros cúbicos, mientras que la de Santa Agueda, que incorporará la última tecnología para abastecer a Chira-Soria, desalará 7.800. Además, para verter la salmuera, es decir, la sal sobrante de la desalación, se utilizará el difusor venturi a una concentración de apenas el 10% de lo permitido. Esta desaladora también permitirá contar con 700.000 metros cúbicos de agua al año que serán elevados a Tejeda y Artenara. Por otra parte, la seguridad de las presas está estudiada y asegurada para todos los niveles; de hecho, Soria presenta mejor comportamiento cuando está llena.

Piernavieja recordó que los hogares canarios solo pagan el 40% de lo que cuesta producir la energía en Canarias, pues la generación es mucho más costosa que en la Península, y que para pagar lo mismo que en territorio continental, el Estado aporta 700 millones de euros al año, de los que Chira-Soria hará que se ahorre 120 millones, de manera que el desembolso de 400 millones que va a realizar el Estado “está más que justificado”.

El Plan de Transición Ecológica de Canarias ya tiene definidas tres de sus nueve estrategias, entre ellas la de almacenamiento, para lo que se han hecho cálculos y radiografías para todas las islas, incluido el cruce de la última información cartográfica con la catastral para definir todas las superficies que pueden albergar placas solares, pues la primera apuesta es el autoconsumo y su almacenaje, seguida de las baterías que necesitarán las redes de distribución y transporte. En el mejor de los casos, con una optimización máxima, el almacenaje que supone Chira-Soria "siempre es necesario".

Los grupos parlamentarios destacaron la importancia de la vulnerabilidad de los sistemas aislados, sin embargo, Chira Soria permitirá liberar a Gran Canaria de apagones absolutos como los sufridos en Tenerife. La Agencia Internacional de Energías Renovables, prosiguió Piernavieja, prevé que la implantación de saltos de agua se duplique en el mundo, tanto es así que ya es denominada “la pila del planeta”, pues ya es el sistema que se emplea para almacenar el 96 por ciento de la energía renovable del mundo por ser el más eficaz, barato y sostenible, no así las minas de litio, cuya mayor pila en el mundo, la de Australia, tiene una capacidad 25 veces inferior a la de Chira Soria.

Por todo ello, los grupos reiteraron su respaldo al proyecto, lo elogiaron y agradecieron la enseñanza que supuso escuchar a los especialistas, las aclaraciones realizadas y la necesidad de seguir apostando por las energías limpias en Canarias toda vez que las fuentes son todas endógenas, desde el sol al viento, pasando por el agua y hasta el calor de la tierra, y procurarán la independencia energética del Archipiélago.