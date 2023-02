Lucas Bravo de Laguna encabeza la lista de UxGC al Parlamento de Canarias

El consejo insular de Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha aprobado este miércoles, 22 de febrero, la candidatura de Lucas Bravo de Laguna como cabeza de lista al Parlamento de Canarias. El diputado regional ha asumido con “responsabilidad” dicho puesto, agradeciendo el respaldo “unánime” del consejo.

“La isla necesita un cambio”, ha declarado ante una sede abarrotada de afiliados y simpatizantes. “Unidos por Gran Canaria quiere hablar alto y claro de Gran Canaria”, ha proseguido diciendo. “Es el momento de portar con orgullo el mensaje de Gran Canaria, y este partido será la herramienta que mejorará la situación de una isla que ha perdido el protagonismo que tenía en el Archipiélago décadas atrás, como motor de Canarias”.

“Les recuerdo que existe un enorme desequilibrio en ingresos fiscales, que Gran Canaria soporta en relación al resto de islas. Sólo en 2021 ésta recaudó más IGIC que el resto de islas juntas, algo que también sucede con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según datos aportados por la Agencia Tributaria Canaria. Una aportación económica absolutamente desproporcionada que hay que corregir”.

Una situación que “se repite, año tras año, sin que se vea una contraprestación justa y equilibrada en la inversión real que se ejecuta en la isla”, ha indicado Bravo de Laguna, y como así han desvelado los datos oficiales de inversión insularizada suministrados por la Intervención General de Canarias a petición del propio diputado de UxGC en sede parlamentaria.

Aseguró sentirse “orgulloso” de llevar el nombre de este partido y el de la isla en el Parlamento de Canarias. “No vamos en contra de nadie, de ninguna isla”, aclaró. “Todas son hermanas y Gran Canaria seguirá siendo una isla solidaria. Solo queremos lo justo para ella” y “no tenemos vergüenza ni complejos en demostrarlo”, declaró ante los presentes. “Queremos que Gran Canaria despierte y defienda sus intereses”, y fue enumerado las necesidades sociales que la isla padece, entre “desempleo, inmigración, dependencia; necesidades urgentes de inversiones, planes de embellecimiento y muchísimos proyectos que ejecutar”. Necesitamos “menos palabras y más realidades” y, en este sentido, ha recordado que los grancanarios encabezan todos los índices negativos, “sobre todo en exclusión social y listas de espera; y un largo etcétera que hacen incomprensible que Gran Canaria aporte a otras islas unos fondos que les generan un bienestar con el que esta isla no cuenta”. Además, “Gran Canaria acoge más de 1400 menores extranjeros no acompañados, seis veces más que Tenerife, y no recibe la solidaridad del resto del Archipiélago para un reparto más justo”.

Para lograrlo, la isla necesita un partido como Unidos por Gran Canaria, “sin ataduras con otras formaciones, sin tener que dar cuenta ni a Madrid ni a Tenerife, solo a los ciudadanos de Gran Canaria”, ha subrayado. “Lucharé para que a Gran Canaria se le reconozca su valor como motor de Canarias”, y ha concluido recordando que su partido “se siente orgulloso de ser canario y español”.