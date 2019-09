Sindicatos canarios animan a la ciudadanía a parar durante cinco minutos por la emergencia climática

CCOO, Cobas, Estibadores de Las Palmas, Intersindical Canaria, Sepca y UGT han animado a la ciudadanía isleña a parar entre las 12.00 y las 12.05 horas del próximo viernes por la emergencia climática.



En una rueda de prensa, representantes sindicales han reafirmado su respaldo a esta protesta, que, aunque se convoca por 24 horas, se desarrollará a partir de paros parciales en función de lo que decida cada sector productivo.

En nombre de Intersindical Canaria, Rafael Rodríguez ha subrayado que el cambio climático ha hecho que se pierdan 23 millones de años en jornadas laborales, sólo en países desarrollados, mientras que la representante de CCOO, Carmen Marrero, ha explicado que el objetivo de esta confluencia sindical es propiciar empleos cada vez más verdes, es decir, sustentados en una economía sostenible y circular sustentada en el reciclaje de todos los recursos.



Se trata, en definitiva, de "descartar las actividades económicas que tienen un costo inaceptable para las generaciones actuales y futuras", ha recalcado Rodríguez.



Aunque no han consensuado una postura unitaria sobre el asunto, los sindicatos que conformarán la anunciada confluencia por el clima no rechazan, a priori, el establecimiento en Canarias de una tasa turística finalista cuya recaudación revierta en el desarrollo sostenible de este pilar de la economía regional.



Marrero ha recalcado que, tal y como se ha demostrado ya tanto en las Islas como en otros países del entorno europeo, "es posible que cualquier sector siga siendo productivo sin comprometer el futuro" de las sociedades.



La representante de CCOO ha subrayado, no obstante, que para que eso sea posible también hace falta que haya voluntad política, cosa que, a juicio de esta organización sindical, no ha existido hasta el momento.



Por ello, CCOO aboga por exigir al Gobierno de Canarias la implantación de "una estrategia de transición justa".



Los representantes sindicales han recordado que la convocatoria de esta huelga es un logro de los jóvenes, que han tomado conciencia de las dificultades que entraña para su futuro el actual modelo productivo imperante en los países desarrollados.



En nombre del Stec, Carmen Rivero ha resaltado que desde el ámbito educativo también se puede contribuir a mitigar el efecto del aumento de la temperatura con el favorecimiento de un cambio de conciencia y la instauración de hábitos más sostenibles desde edades tempranas.