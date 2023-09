¿Estás a favor de cobrar por subir al Teide? Vota en nuestra encuesta

Este lunes, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insultar de Turismo manifestó en una entrevista radiofónica su predisposición a que en 2024 se estableciera una tasa por visitar el Parque Nacional del Teide. Lope Afonso (Partido Popular) dijo que había que abrir un debate “sosegado”, pero también con “celeridad” para poder implantar dicha tasa ya desde el próximo año. Además, afirmó que sería “difícil” hacer una excepción para los residentes, es decir, que también los tinerfeños tendrían que pagar por acceder al símbolo más preciado de la isla.

Sin embargo, horas después, y ante el revuelo que levantaron sus palabras, Lope Afonso se desdijo y afirmó que implantar una tasa no estaba “en la hoja de ruta” del Cabildo, y que lo expresado esa misma mañana era solo su “opinión personal”.

Un intenso debate se inició en redes sociales entre personas a favor de la medida, con el fin de destinar los fondos a la protección del paisaje; las que la rechazan, sobre todo si se cobra a los residentes; y las que consideran que está bien, pero cobrando solo a los turistas.

Y usted, ¿qué opina? Participe en nuestra encuesta:

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.