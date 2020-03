El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna se recorta el sueldo un 30% mientras dure el estado de alarma

El grupo de gobierno del Ayuntamiento tinerfeño de La Laguna ha aprobado la reducción inmediata de un 30% en la cuantía de los sueldos del alcalde, concejales, asesores, gestores y personal de confianza, en tanto se mantenga el estado de alarma, iniciativa que ha sido asumida de forma unánime por las tres fuerzas políticas que dirigen la corporación (PSOE, Unidas Se Puede y Avante La Laguna).

La reducción no alcanza a los concejales que la oposición tiene liberados (Coalición Canaria, PP y Ciudadanos) ni a sus cargos de confianza. Tampoco al concejal de Urbanismo, Santiago Perez, que no cobra sueldo tras su renuncia expresa al principio del mandato. Es el único miembro del grupo de Gobierno que no cobra.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, justificó la aplicación de este medida ante la necesidad de que los representantes políticos demuestren, dijo, "responsabilidad, ejemplaridad y altura de miras", ante una coyuntura que calificó de "especialmente convulsa" y que requiere "estar en plena sintonía con la sociedad".

El edil socialista hizo hincapié en que la medida "no es solo simbólica" y recordó que "el gobierno de La Laguna ya dio muestras de este compromiso al reducir los sueldos de todos sus miembros al comienzo del presente mandato".

El fundamento en el que se basa la reducción del 30% obedece a la intención del grupo de gobierno de equipararse en términos relativos con la situación de las personas trabajadoras afectadas por un ERTE a causa del coronavirus, que pasarán a percibir como prestación por desempleo el 70% de la base reguladora de su cotización a la Seguridad Social. “Dada la situación que estamos viviendo, todos debemos hacer un esfuerzo de sol"daridad con quienes lo están pasando realmente mal”, señaló Gutiérrez.

Asimismo, durante la reunión telemática diaria con todos los miembros del grupo de Gobierno, se aprobó proponer al resto de los partidos políticos que forman parte de la corporación (Coalición Canaria, Ciudadanos y PP) que esta reducción del 30% se haga extensiva a las dietas que se perciben por asistencia a plenos, juntas de portavoces y juntas de gobierno, en tanto se mantenga el estado de alarma.