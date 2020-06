Casimiro Curbelo: “Si hay un socio fiable para este Gobierno, ese soy yo”

“Si hay un socio fiable para este Gobierno, ese soy yo”. Así se ha manifestado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, sobre sus relaciones con el Gobierno de Canarias (formado por un pacto cuatripartito entre su partido, Nueva Canarias, Podemos y PSOE).

En una entrevista en Radio Marca Tenerife, el también líder de la Agrupación Socialista Gomera se ha expresado en estos términos tras ser preguntado por la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por parte de Coalición Canaria, Partido Popular y una concejala expulsada de Ciudadanos, Evelyn Alonso, y la posibilidad de que se extienda al Ejecutivo regional.

"Yo creo que la estética y el momento a la hora de presentar una moción de censura hacen reflexionar a los ciudadanos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Yo no la comparto, pero lo más importante son los argumentos” ha afirmado Curbelo, quien ha añadido que en estos momentos los argumentos no son imprescindibles porque “ahora la inmensa mayoría de los ciudadanos no creen en la clase política” y, por ello, ha dicho “que cada cual haga lo que quiera”.

En cualquier caso, ha defendido que por una moción de censura "no hay que rasgarse las vestiduras" porque "son un instrumento democrático" y "hay un cóctel de razones que hay que analizar para valorar" el caso de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, considera que si en las entidades municipales "gobernara la lista más votada esto no ocurriría".



De hecho, augura que esto podrá propiciar "movimientos en otros municipios", porque "si hay posibilidad de mociones de censura en otros lugares, la habrá. No comparto esta idea, pero probablemente ocurrirá".

Como presidente de turno la Fecai (Federación Canaria de Islas), Curbelo ha dicho que la relación entre los Cabildos y el Gobierno “es saludable”, pero que forme parte del pacto no significa que no pueda dar su "verdadera opinión". "Tenemos que construir Canarias y eso significa que si alguien hace algo mal habrá que decirlo, indudablemente discrepo en algunas cosas", ha añadido.

En este sentido, ha abogado por "unirse" en Canarias para modificar la ley de estabilidad presupuestaria para poder gastar o que se permita al Gobierno regional el endeudamiento. "Están llegando un poco tarde las medidas desde Madrid y se notará en los próximos meses", ha dicho.

Sobre el turismo, Curbelo aboga por ser "exigentes" y considera que la Unión Europea "se ha equivocado en no obligar a hacer test en origen" porque "ningún país tiene medidas suficientes para controlar completamente el paso de personas". Pero "si no se puede llevar a cabo, que se haga en destino".

De hecho, considera que la aplicación Radar COVID que se está probando en La Gomera para rastrear contagios "es motivo de satisfacción" y espera que salga bien y se expanda a toda España. "La sociedad gomera se ha tomado bien este asunto. Todo aquello que garantice la seguridad y la privacidad es positiva".

Y en cuanto a los ERTE, Curbelo ha defendido que "son básicos para evitar que el paro llegue al 40%" y no cree que en septiembre se pueda recuperar la normalidad, por lo que prevé que "se prolonguen hasta final de año, porque va a acabar siendo necesario".