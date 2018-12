La Policía investiga las últimas horas con vida de Amy, la adiestradora de Loro Parque muerta en Puerto de la Cruz

El cadáver hallado flotando en las cercanías del faro del Puerto de la Cruz es el de Amy Gerard, una adiestradora de orcas de Loro Parque que residía en la localidad tinerfeña. A raíz de este hallazgo, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía tiene abiertos todos los frentes para reconstruir las últimas horas de la joven británica, de 28 años, de quien su familia no tenía noticias desde el pasado jueves 29 de noviembre.

Según el tabloide británico The Sun, que cita a una fuente cercana a la investigación, el cuerpo estaba en muy mal estado, pero todavía es “demasiado pronto” para determinar cómo ocurrió la muerte y si fue accidental o no, aunque el cadáver, que fue hallado flotando en el agua por el helicóptero de la Guardia Civil y fue recuperado por una de las embarcaciones que participaban en el dispositivo de búsqueda, apareció con moretones, por lo que no se descarta que haya muerto en un trágico accidente así como que tampoco estas marcas sean por los golpes contra las rocas.

Las últimas imágenes con vida de la joven son de un vídeo grabado el pasado jueves, de fiesta con varios amigos en un bar irlandés de Puerto de la Cruz. También una mujer asegura haberla visto en un vídeo en la red social Snapchat, que igualmente está siendo analizado por los agentes.

Amy se divorció hace un año de su marido y en la actualidad salía, desde principio de año, con Denisse Kiessling, al que algunas fuentes relacionan con el fundador del Loro Parque, Wolfgang Kiessling, del que sería nieto. Brendan Reid, dueño del pub Molly Malone, indicó al citado periódico que la joven llegó sobre las 11 de la noche del jueves y, aunque “todos se lo pasaban bien cantando y bailando”, no cree que estuvieran borrachos.

Según Diario de Avisos, la pareja discutió en el bar, aunque el dueño del bar aclara que el grupo de amigos “se fue de dos en dos y ella y Dennise fueron los últimos en irse. Ella giró a la derecha y Dennise fue a la izquierda”.

Las pesquisas, según el periódico tinerfeño, se centran ahora mismo en averiguar dónde estuvo la joven después de salir del bar, si se fue sola o fue perseguida por alguien, además de la discusión con su novio y si su divorcio fue amistoso o no.