El incendio de Tenerife mantiene aún a 20 personas desalojadas y reactivaciones en puntos calientes

El incendio de Tenerife aún mantiene a unas 20 personas desalojadas, sin poder volver a sus casas, en la zona de Santa Úrsula. Estas evacuaciones continúan en pie de forma preventiva y, según el Cabildo, “para facilitar las labores de extinción”. La dirección de la emergencia evaluará este miércoles la posibilidad de que retornen a sus viviendas.

Los medios de extinción que siguen con los trabajos para dar por controlado el incendio forestal centran sus esfuerzos en la zona de La Matanza, Santa Úrsula, La Orotava y Güímar, donde aún quedan puntos calientes, para sofocar cualquier posible reactivación y consolidar el perímetro. Las cifras sobre la superficie afectada se mantienen estables con respecto a las últimas jornadas (unas 14.700), así como el perímetro (90 kilómetros).

El Cabildo tinerfeño, que desde este lunes asume su gestión tras pasar a nivel 1, ha desplegado este martes 29 de agosto un operativo de 135 personas sobre el terreno y cuatro helicópteros (dos del Cabildo y dos del Estado). Los efectivos de tierra pertenecen a las Brigadas Forestales de los Cabildos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y las empresas Tragsa y Gesplan. Durante la tarde, se prevé incorporar dos dotaciones de bomberos voluntarios.

Durante la madrugada, se produjo una nueva rotura del Canal de Aguamansa, comprometiendo el suministro de agua potable desde Santa Úrsula hasta El Rosario, incluidas zonas de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna.

Además, se continúa vigilando la calidad del aire, que han tenido valores altos de partículas en la zona alta de La Orotava durante la pasada noche, disparándose horas más tarde con el inicio del día.

En los municipios de Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos se mantienen activadas medidas de grado 3, lo que supone la prohibición de hacer fuego en las áreas recreativas y de transitar por las pistas y senderos forestales.

También se mantiene la prohibición de estancia en el monte y realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas); las exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además, no se podrá circular con vehículos a motor en las pistas forestales con finalidad recreativa.

La actividad cinegética está prohibida en los municipios afectados por el incendio, salvo en Güímar y Fasnia, donde sí se permitirá.

Por otra parte, las siguientes áreas recreativas y zonas de acampada permanecerán cerradas: Chanajiga (Los Realejos), Hoya del Abade (La Victoria), La Caldera (La Orotava), La Laguneta Chica (Santa Úrsula), Las Calderetas (El Sauzal), Las Raíces (El Rosario), Lomo La Jara (Tacoronte), Los Frailes (Arafo) y Ramón El Caminero (La Orotava).

Las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide por La Esperanza (TF-24) y La Orotava (TF-21) continúan cerradas, así como la TF-523 (subida a Los Loros). Los accesos al Teide por Vilaflor (TF-21) y Chío (TF-38) se encuentran abiertos, pero sólo hasta el Teleférico.

En cuanto al transporte público, la única línea de Titsa que continúa suspendida es la Línea 348 Puerto de la Cruz-Orotava-Parque Nacional del Teide. Por su parte, las Líneas 345 y 346 Puerto de la Cruz-Orotava-Aguamansa llegarán solo hasta el Velo, mientras que la Línea 342 Costa Adeje-Cristianos-Vilaflor-Parque Nacional del Teide llegará sólo hasta el Teleférico.

