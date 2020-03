El coronavirus frena las reservas para Semana Santa en Gran Canaria

El sector turístico de Gran Canaria no ha sufrido cancelaciones importantes debido al temor al coronavirus, pero sí nota un "frenazo" en las reservas de Semana Santa, según los datos que maneja el Patronato Insular de Turismo.



El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha detallado que las reservas para ese periodo festivo están en estos momentos a un 50% de lo que venía siendo habitual en años anteriores, debido a un "parón en la demanda".



Respecto a la cancelación de la Feria de Turismo de Berlín, el consejero asegura que habían trabajado de manera importante para esa cita, porque para el invierno de 2020 Gran Canaria cuenta "con 90.000 plazas más desde Alemania" y la ITB suponía "una oportunidad para cubrirlas".



Desde Turismo de Gran Canaria, se asume que la cancelación del evento "no es una buena noticia y no es un mensaje positivo", pero se seguirá trabajando "en los mercados como el alemán, muy importante, y también en nichos nuevos".



En "la recámara", ha adelantado Álamo, "hay acciones para tratar de atajar las consecuencias turísticas del coronavirus" aunque lo más importante ahora mismo es "lanzar un mensaje de tranquilidad", porque "es un problema sanitario y no turístico" y la sanidad en España "es de las mejores del mundo".



Canarias "es un destino seguro y eso hay que trasladarlo al turista", porque "en Gran Canaria no hay ningún tipo de alarma turística" y están preparados "para cualquier contingencia".