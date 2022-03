El contrato de Parques y Jardines vuelve a tropezar: un recurso suspende provisionalmente la licitación

El nuevo pliego de condiciones para adjudicar el Servicio de Parques y Jardines de Santander no ha comenzado con buen pie. La Mesa de Contratación ha tenido conocimiento de la suspensión temporal del proceso de adjudicación de la contrata dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contactuales (TACRC). La suspensión del procedimiento se mantendrá hasta que dicho tribunal no falle el recurso de una de las empresas interesadas en la licitación. No obstante, el plazo de presentación de ofertas se mantiene.

El contrato que se licita es por cinco años y está valorado en 12,7 millones de euros anuales.

El TACRC ha comunicado a la Mesa de Contratación el recurso presentado por la empresa Laurus Control. Dicha empresa ha recurrido el procedimiento de contratación ya que entiende que el contrato ha de licitarse por bloques, según han indicado fuentes municipales.

Mientras se resuelve esta reclamación queda parado el proceso para volver a adjudicar un contrato que ha tenido una larga gestación.

El Servicio de Parques y Jardines lleva siendo ejecutado por Urbaser y Contratas Piñera desde 2012, pero actualmente lo ejecuta de manera precaria ya que superó el plazo de prórrogas y lleva tres años fuera de plazo.

El servicio lleva años además con problemas de gestión y control, en donde el Ayuntamiento ya apartó a un jefe de servicio de su puesto en 2019, tuvo que dar marcha atrás en un proceso ya encaminado para encontrar adjudicatario y fiscaliza mes a mes la actividad dando visto bueno el Pleno de la Corporación al reconocimiento extrajudicial de facturas.

Raga Medio Ambiente, Valoriza Servicios Medioambientales, FCC Medio Ambiente, Acciona Medio Ambiente, Talher, Légamos Infraestructura Verde, OHL Servicios Ingesan, AZ Servicios Urbanos y Medio Ambiente y la UTE Actúa-Imesepi son las empresas hasta ahora presentadas a la oferta de licitación.

El Ayuntamiento de Santander espera disponer de un nuevo contratista al filo del próximo verano.

El PSOE pide explicaciones

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha pedido al Partido Popular, en el Gobierno municipal con Ciudadanos, que informe al resto de grupos de la Corporación sobre el recurso interpuesto por una empresa contra el pliego de condiciones del Servicio de Parques y Jardines y que "suspende la contratación".

Los socialistas santanderinos han solicitado la documentación completa del expediente. Además, el PSOE quiere que en la próxima Comisión de Desarrollo Sostenible se incluya en el orden del día información sobre el recurso y las medidas a adoptar por parte del equipo de Gobierno para que se adjudique el servicio a la mayor brevedad y con todas las garantías jurídicas necesarias.

El concejal socialista, Javier González de Riancho, ha recalcado que el Servicio de Parques y Jardines "lleva cuatro años funcionando sin contrato. Desde 2018".

"Son cuatro años de prestación de este servicio con gran inseguridad jurídica porque no tiene la cobertura legal necesaria. Cuatro años de constantes reconocimientos extrajudiciales de deuda para pagar unas facturas que se aprueban pese al 'reparo' que manifiesta el interventor general y que todos conocemos como facturas en el cajón", ha lamentado.

En un comunicado, el PSOE ha recordado que el PP tuvo que desistir de la adjudicación en el año 2020, tras "desoír múltiples advertencias" de los trabajadores y de los grupos de la oposición, sobre un pliego que estaba "mal elaborado y ni siquiera cubría la cuantía necesaria para pagar la nómina de los trabajadores".

En esta línea, González de Riancho ha lamentado la "conflictividad en el servicio", que ha llevado a abrir diligencias judiciales en el Juzgado número 3 de Santander por presunta malversación en el acuerdo con la contrata.

Unas diligencias en las que consta la operación de reducción del contrato adoptada por el PP del exalcalde Íñigo de la Serna en 2012, y que llamó la atención del Tribunal de Cuentas, que levantó incidencias y determinó que al estar determinado "con precisión" el contrato, implicaba una modificación del objeto del mismo y no una resolución parcial de mutuo acuerdo.

Según González de Riancho, el recurso interpuesto ahora por una empresa suspende la contratación, lo que, previsiblemente, retrasará la adjudicación. "Santander necesita tener resuelto cuanto antes este contrato, que lleva demasiado tiempo en situación irregular, para que la ciudad tenga los servicios que requiere y los trabajadores de la empresa puedan estar tranquilos y con una situación regularizada y estable", ha defendido.

El concejal ha recordado que el actual contrato salió a licitación por 12,7 millones de euros anuales, lo que son cuatro millones más que el anterior. Según el pliego, que amplía un 30% las zonas verdes y los espacios ajardinados e incorpora 45 puestos de trabajo, se establecía una vigencia de cuatro años prorrogables por uno más.

Para González de Riancho, "una vez más comprobamos cómo un fallo en la redacción de los pliegos de condiciones paraliza y retrasa la contratación de uno de los servicios más importantes para la ciudad y de mayor cuantía para las arcas municipales", ha concluido.