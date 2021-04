Cs da un paso más en su desmarque del PP al negociar por primera vez por separado las partidas de sus concejalías para el Plan de Choque

Aunque no es la primera vez que Ciudadanos veta a grupos de la oposición a la hora de negociar partidas económicas del Ayuntamiento de Santander, sí que la actual negociación del II Plan de Choque es la primera vez en donde el grupo que dirige Javier Ceruti negocia en solitario con parte de la oposición y sin la compañía de su socio de gobierno, el Partido Popular.

En el preámbulo de la negociación del presupuesto de 2021, Ciudadanos anunció que no se sentaría a negociar con Vox, y así lo hizo, siendo en este encuentro del equipo de gobierno con un grupo de la oposición en donde Ceruti no estuvo presente junto a la alcaldesa Gema Igual, pero en el resto sí que negociaron juntos. Es ahora en la negociación de los 60 millones de euros del II Plan de Choque donde Ciudadanos no solo repite su veto a Vox, sino que lo amplía a Unidas por Santander, con el añadido de que ya ha iniciado la negociación con socialistas y regionalistas por su cuenta y sin esperar a la alcaldesa que la iniciará el lunes.

En cuanto a los vetos, uno de los aludidos, el portavoz de UxS, Miguel Saro, ha calificado de "teatrillo" el planteamiento de Ciudadanos de vetar a su formación en la negociación de las partidas del II Plan de Choque que afecten a los departamentos de las concejalías del Grupo Municipal de Javier Ceruti. Para Saro, Ciudadanos "está buscando su sitio en un contexto actual en el que parece que van a ser barridos de la escena". En todo caso, considera que este "teatrillo" puede entenderse en un contexto nacional "pero no en uno local y autonómico en donde tienen acuerdos con todos, incluidos Vox".

Vox ha sido vetado de nuevo pese a que fue determinante en febrero a la hora de aprobarle las cuentas presupuestarias de este año a PP y Cs. Guillermo Pérez-Cosío ha reaccionado criticando a Ceruti por sus "maneras claramente dictatoriales".

"En la negociación presupuestaria solo nos vetó a nosotros -ha dicho-, ahora amplía el círculo excluyente a UxS. Esta postura que, además de una torpeza porque deja fuera (al menos de palabra) a uno de los compañeros de su anhelada moción de censura, demuestra unas maneras claramente dictatoriales que, aunque le hayan válido hasta ahora con la alcaldesa, con nosotros no funcionan. Constituye un auténtico abuso que la alcaldesa le tolera una vez más, que en las áreas de Ciudadanos se pretenda gastar 20 millones de euros sin atención alguna a la emergencia económica y social de los santanderinos".

Por lo demás, Vox no va a negociar con la alcaldesa de la ciudad nada que afecte a las concejalía de Ciudadanos "sencillamente porque ninguna de ellas afecta a la recuperación económico-empresarial y social de la ciudad, que son los dos únicos objetivos que tienen que tratarse en este II Plan de Choque".