Ciudadanos consintió que el PP de Santander presentara su oferta negociadora sobre el presupuesto también a Vox

Ciudadanos de Santander ha acabado aceptando las enmiendas de Vox al presupuesto general de la ciudad en 2021, incluidos los cambios que afectan a las partidas de sus áreas de competencia en Cultura y Urbanismo. Pese a no haber mantenido ningún encuentro personal con el concejal de la formación de Santiago Abascal, Guillermo Pérez-Cosío, sí que Ciudadanos facultó a la alcaldesa de Santander y máxima representante del PP en el equipo de Gobierno, Gema Igual, a que ofreciera en su encuentro con Vox la oferta negociadora que Cs estaba trasladando al resto de grupos municipales. Vox finalmente aceptó y y ha introducido cambios en el borrador presupuestario que también atañen a las concejalías de Ciudadanos, para regocijo del grupo de Pérez-Cosío, dadas las malas relaciones existentes entre ambas formaciones.

Tanto Ciudadanos como Vox han tenido que modificar sus planteamientos iniciales. Ambos han hecho alarde de un concepto 'sui generis' de los vetos: Ciudadanos ha hecho su oferta a través del PP y Vox ha acabando pactando y haciendo posible que el equipo de gobierno tenga un presupuesto en vigor en marzo.

El veto negociador de Ceruti se ha reducido al mero contacto personal. Si Javier Ceruti, portavoz de Cs, anunciaba días atrás que nunca se sentaría con Vox y que no consentiría enmiendas a sus concejalías sin contar con su concurso, finalmente así ha sido, dando el beneplácito a la alcaldesa para que, sin mantener un encuentro personal, trasladar a Vox su oferta negociadora. El veto de Cs a Vox en la negociación se ha reducido de este modo a la mera interlocución personal, pero no a una negociación política de fondo, que es lo que ha ocurrido.

Vox también ha dado un paso atrás en sus planteamientos. De anunciar que no pactaría este año con el equipo de gobierno, como hizo con el presupuesto de 2020, para acabar haciéndolo. Han sido cambios por valor total de 539.420 euros pero se ha pasado de un borrador de corte "de izquierdas", como criticaba Pérez-Cosío, a otro en donde se suprimen partidas que atañen a mujer, comunidad gitana y pueblo saharaui, entre otros colectivos.

Fuentes de Ciudadanos indicaron que no ha habido cambio de planteamiento y que la oferta trasladada por la alcaldesa a Vox no se movió un ápice de la realizada a PSOE, PRC y UxS. La alcaldesa Gema Igual consultó con Ciudadanos si podía trasladar a Vox su oferta, obteniendo el consentimiento siempre y cuando no se alterara la misma ni se entrara a un mercadeo. Asimismo, Ciudadanos ha valorado que, del conjunto de enmiendas de Vox, que prácticamente suponían la desapareció de Cultura y Urbanismo, lo acordado es de un corte menor y asumible.

Vox ha valorado ante otros concejales como un éxito el pacto alcanzado, sobre todo en lo que atañe a Cs, formación que le tenía vetado, pero no lo suficiente como para impedir negociar sus dotaciones presupuestarias.