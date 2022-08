El Centro Botín colabora con el Santander Music en la duodécima edición del festival

Este mes de agosto, Cantabria tiene una cita con el Santander Music Festival, un encuentro musical que ha mantenido una programación multidisciplinar mediante colaboraciones con diferentes agentes de la capital cántabra. El Centro Botín no podía ser menos y se une al festival como antesala a las jornadas de conciertos, que tendrán lugar en la campa de la Magdalena entre el jueves 4 y el domingo 7 de agosto de 2022.

Este verano, y gracias a la colaboración del Centro Botín con Santander Music Festival, será posible participar -solo o en familia- en la acción creativa-participativa “Pintura, Ilusionismo y Misterio”. Arantxa Recio -o Harsa Pati en el mundo del arte- será la encargada de crear, junto a todo aquel que se anime a participar, un mural móvil inspirado en la exposición “Juan Muñoz. Dibujos 1982-2000”. La artista, que ha diseñado este año el cartel del festival, guiará a los asistentes en la creación de un gran dibujo que versará sobre los espacios tangibles e intangibles, con referencias al mundo de la ilusión, la ambigüedad y el misterio que tanto interesaban a Juan Muñoz.

Recio es ilustradora y muralista y trabaja desde hace años en diversos proyectos creativos con diferentes marcas. Su obra, muy vinculada a la ilustración contemporánea, presenta claras referencias a la cultura popular, al arte urbano y a la ilustración de los años 50 y 60. Sus trabajos han recorrido todo el mundo. Ha publicado en España, México y Argentina, habiendo expuesto en Italia, Austria, Escocia, Croacia y Australia. Participar en esta actividad será posible los días 2 y 3 de agosto en el anfiteatro exterior del Centro Botín, en sesiones de 30 minutos: desde las 11:30 hasta 13:00 horas de la mañana, y desde las 18:00 hasta las 19:30 horas de la tarde.

La 'Sesión Vermut'

El sábado 6 de agosto, bajo la pasarela del Centro Botín, tendrá lugar una nueva 'Sesión Vermut' de acceso gratuito. La acompaña en directo la banda de rock n´roll, 'The Gulps', que comenzará a las 13.00 horas, seguido de una sesión de 'Don Gonzalo DJ' hasta las 15.30 pm.

The Gulps es una banda de rock afincada en Londres, con miembros de cuatro nacionalidades distintas, dos de ellos (el cantante principal Harry y el guitarrista Charlie Green) provenientes de La Rioja. La banda fusiona el punk clásico y el rock'n'roll, la psicodelia de los 60 y la carga pop retorcida de The Strokes. Han sido teloneros de artistas legendarios como Ash, Carl Barat, Cast y Skinner Brothers, y recientemente lanzaron su single “Stuck in the City”en octubre del año pasado.

Detrás del pseudónimo Don Gonzalo Dj se esconde un melómano sin igual. Ha ido acumulando y coleccionado infinidad de joyas, cientos de vinilos que dejan al manido eclecticismo en un juego de niños. De 'Idles' a 'Los Byrds', de 'My Bloody Valentine' a 'Los Brincos'. Ha pinchado por todas las salas de nuestro país y en algunas de los Países Bajos, también en festivales como Plastidepop (Zaragoza), Pulpop (Almería), Easypop Weekend (Andorra, Teruel), Granapop (Granada), PSM Festival (Barcelona). Don Gonzalo es calidad, diversión, amor y el plus para el fiestón.

Para ofrecer una experiencia cultural completa, el Centro Botín presenta una programación que incluye conciertos, obras de teatro, danza y ciclos de cine. A ello se añade el 20% de descuento que proporciona a aquellos que hayan comprado la entrada al Santander Music para las exposiciones de primer nivel que acoge el centro de arte de la Fundación Botín en Santander.

Para acceder a este descuento, al adquirir la entrada a las exposiciones vía web, en el campo de código descuento deberán introducir SANTANDERMUSIC para conseguirlo. Si se realiza en taquilla, basta con mostrar la entrada o la pulsera del festival. Una promoción válida para visitar las exposiciones del 3 al 8 de agosto. Como es habitual desde su primera edición, el festival cuenta con la colaboración de entidades como Fundación Santander Creativa, Cantur, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria. Las entradas de Santander Music continuarán a la venta a través de la web oficial.