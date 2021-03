El ciclo 'Mejor reír' del Café de las Artes continúa con 'Oumuamua 2.0'

El ciclo 'Mejor reír' del Café de las Artes (CdAT) continúa este sábado 6 con 'Oumuamua 2.0', con una versión revisitada y nueva nave espacial.

Cada año, en los meses de febrero y marzo, el Café de las Artes acoge este ciclo de teatro contemporáneo que en esta edición presenta a cinco compañías con piezas llenas de humor a partir de la figura del clown, el showman o disciplinas como el circo, el teatro gestual o el musical.

El ciclo comenzó el 27 de febrero con 'Lubbert', una comedia gestual creada por Inda Pereda, y seguirá este sábado 6 de marzo con la cántabra Ruth Garreta y su aplaudida 'Oumuamua 2.0'.

Cuenta el viaje de Lucrecia, el viaje de una antiheroína, azafata de vuelo, encargada de tripular la primera expedición "low cost" al satélite Oumuamua para depositar en él una cápsula del tiempo. El viaje de Lucrecia adentra al espectador en su universo peculiar mientras reivindica la memoria de su abuela.

El sábado 13 será el turno de 'Benditas', de la compañía vasca El mono habitado, un encuentro místico con un trasfondo social. El día 20 llegan a revolucionar el teatro las televisivas Las XL con su espectáculo cómico-musical 'Abandónate mucho', y el último fin de semana, el día 27, el cómico Javier Ariza mostrará 'The best of the worst, el cabaret' o sea, lo mejor de lo peor de su desternillante manera de vivir al más puro estilo de cabaret.