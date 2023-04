Música en Grande y Vive la Feria venden sus entradas con descuento desde este viernes a través del 'Bono 39300'

Los festivales Música en Grande y Vive la Feria 2023, que se celebrarán este verano en Torrelavega, se han adherido a la iniciativa de fomento del consumo local impulsada por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la ciudad y permiten desde este viernes adquirir sus entradas y abonos con descuentos de hasta 30 euros a través del denominado 'Bono 39300'.

Ayax y Prok, Funzo & Baby Loud, Lali Espósito, Morad, Pole o Recycled J, en el cartel del festival Vive la Feria de Torrelavega 2023

También se podrán canjear estos bonos y aplicar los descuentos para adquirir las entradas en zona general de los conciertos de Manuel Carrasco (9 de junio), Quevedo (10 de junio) y Raphael (16 de agosto), que tendrán lugar en Torrelavega dentro de la programación musical con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023.

En el caso del festival Música en Grande, que se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2023 en el estadio de El Malecón, cuenta en su cartel con grupos y artistas como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj's. Con el 'Bono 39300' se puede adquirir con descuento el abono césped, que permite acceder a todos los conciertos durante las cuatro jornadas de festival, así como las entradas de día.

Por su parte, Ayax y Prok, Funzo & Baby Loud, Lali Espósito, Morad, Pole, Recycled J, Chema Rivas, Deva, Hens, Omar Montes, Ambkor, DJ Adrián Deerre y DJ Ivi son los protagonistas del cartel del festival Vive la Feria, que se celebrará del 11 al 13 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera, y cuyos abonos en zona general también están disponibles con este descuento.

La compra de los abonos o entradas para los conciertos con el 'Bono 39300' se realizará de manera física en la tienda Manuel Muñoz (Calle Mártires, 1, Torrelavega), cuyo horario de apertura es de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9.30 a 13.30 horas.

En esta última edición del 'Bono 39300', que tiene como lema 'En tu comercio, en Torrelavega', se han puesto en circulación 12.000 bonos gratuitos valorados en 30 euros por persona para gastar hasta el 15 de junio en cualquiera de los establecimientos comerciales, empresas y locales de hostelería de la ciudad adheridos a la campaña.