La dimisión del gerente de la UIMP aviva la fuga de altos cargos del equipo de la rectora María Luz Morán

La renuncia el pasado jueves del gerente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Francisco Javier Sevillano, ha avivado la fuga de altos cargos del equipo rectoral que, a estas alturas, ya ha supuesto la renuncia de al menos dos vicerrectores, cuatro secretarios generales y un vicesecretario general.

María Luz Morán, primera mujer propuesta para rectora de la UIMP: "Es una satisfacción agridulce"

Saber más

La gota que ha desbordado el vaso y que ha sacado a la luz lo que hasta ahora era un secreto a voces en los pasillos del Palacio de La Magdalena de Santander ha sido el cese a petición propia del gerente de la institución que dirige María Luz Morán, primera mujer en dirigir la institución en sus casi nueve décadas de historia, catedrática de Sociología e hija del que fuera ministro socialista Fernando Morán.

La apertura del nuevo curso en un año con menos restricciones que el de 2020 no ha impedido que afloren las dimisiones, sino todo lo contrario. En los primeros compases del curso, el gerente Francisco Javier Sevillano, catedrático de Economía y uno de los artífices de la adaptación en tiempo récord de la UIMP en modo virtual el pasado año, dimitió este jueves sin esperar a que la Universidad buscara el recambio, ya que hasta ahora las dimisiones se oficializaban vía Boletín Oficial del Estado (BOE) haciendo coincidir el anuncio del sustituto con la marcha del dimisionario. Sevillano se encontraba actualmente redactando un plan de reestructuración de la institución académica, que no pasa por su mejor momento.

La dimisión de Sevillano se suma a la de otros altos cargos. No obstante, en el segundo escalón burocrático de la Universidad de Verano, con sedes por toda la geografía nacional, proliferan las solicitudes de excedencia y comisión de servicios, según han informado fuentes de la institución. Oficialmente, los dimisionarios han pedido la cuenta por motivos personales, oficiosamente han tirado la toalla por las malas relaciones personales y el clima tensionado que impera en la cúpula de la UIMP.

Desde que fuera nombrada la nueva rectora por el Consejo de Ministros en diciembre de 2018, por la Secretaría General dela UIMP han pasado ya cinco personas. Miguel Ángel Casermeiro Martínez renunció en enero de 2019, algo por lo demás lógico dado que entraba un nuevo equipo rectoral. Pero no fue tan lógico que solo un mes después, en febrero, el BOE publicara la dimisión de su sustituta, María Luz Rodríguez Fernández. La sucesión de cargos no se detuvo ahí. Su sustituto, Pablo Acosta Gallo, cesó en octubre de ese mismo año y fue sustituido por Isabel Fernández Torre, quien cesó en febrero de este 2021 y fue sustituida por Rosa María Galán, quinta y última ocupante del cargo en dos años y dos meses.

Otra fuga del equipo rectoral la protagonizó Andrés Hoyo, vicerrector de Extensión Universitaria, Relaciones Institucionales y Campus de Las Llamas, el 15 de diciembre de 2020. Le sustituyó en el cargo María del Mar García de los Salmones, quien sigue en el puesto.

También ha dimitido Miguel Remacha Moreno, vicerrector de Posgrado e Investigación. La renuncia a petición propia se produjo el 31 de marzo pasado. Fue sustituido, según consta en el pertinente anuncio en el BOE, por Gabriela Topa Cantisano.

Respuesta de la UIMP

Sobre la dimisión del gerente, un portavoz de la institución académica ha confirmado a elDiario.es que Sevillano ha presentado su renuncia por "razones personales", añadiendo que en todo caso no será oficial hasta que no sea ratificada por el Consejo de Ministros. La UIMP, por lo demás, "está buscando de manera inmediata un sustituto que cumpla con el perfil profesional adecuado". Con respecto al resto de dimisiones, el equipo rectoral considera que "recientemente" no se ha producido ningún cambio en el equipo de gobierno y declina hacer más valoraciones del resto de salidas.

No obstante, sí que anuncia que hay en ciernes "una probable reorganización de la estructura de la UIMP" que no excluye más cambios en el equipo directivo, una declaración de intenciones que se trasladó al Patronato de la Universidad en una reunión el pasado 9 de junio y que sería la reforma en la que estaría trabajando el gerente dimitido, aunque este extremo último no lo ha apuntado la institución en su respuesta.

"Nosotros presentamos el pasado 9 de junio al Patronato de la UIMP las líneas principales de actuación para lo que resta de este 2021 y el 2022", han indicado. "Ello, posiblemente, supondrá cambios en el equipo directivo de la Universidad, que se comunicarán oficialmente cuando los apruebe el Consejo de Gobierno, como es procedente cuando se trata de este tipo de reorganizaciones", han señalado a preguntas de elDiario.es.

Posiblemente supondrá cambios en el equipo directivo de la Universidad, que se comunicarán oficialmente cuando los apruebe el Consejo de Gobierno UIMP

Morán, cuestionada

Este goteo incesante de altos cargos que abandonan la UIMP ha provocado internamente el cuestionamiento de la propia rectora, según ha podido saber elDiario.es. Así, María Luz Morán Calvo-Sotelo fue propuesta por el entonces ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en sustitución de Emilio Lora-Tamayo, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, ya que la Menéndez Pelayo es junto a la UNED las dos únicas universidades públicas dependientes del Estado.

Sin embargo, el adelanto electoral que abocó a un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos deparó un relevo en la cartera de Universidades, que cambió de manos para recaer en el actual ministro, Manuel Castells, que ya tuvo sobre la mesa la posible destitución de rectora de la UIMP, nacida en Buenos Aires en 1957 y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, además de catedrática de esa institución en el Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.