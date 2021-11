Los ganaderos se concentran en Nestlé con 150 tractores para reclamar un precio justo de la leche

Los ganaderos cántabros se han concentrado este jueves frente a la fábrica de Nestlé, en La Penilla, Santa María de Cayón, con 150 tractores para reclamar un precio "justo" de la leche que cubra los costes de producción y no desaparezca el sector lácteo en Cantabria.

Los manifestantes han portado pancartas que decían "Nos estáis matando", "Si el campo no produce la ciudad no come" y "Sin precios justos la ganadería se acaba".

La movilización, llevada a cabo en varios puntos del país, ha sido convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas.

En el caso de Cantabria, el lugar elegido para concentrarse ha sido la empresa Nestlé debido a que la propuesta de contratación con el sector lácteo para el próximo año establece un precio en enero de 0,355 euros por litro --frente a loas 0,359 que cobran ahora--, con un mínimo de 0,33 y un máximo de 0,375.

En concreto, el precio de la leche en España y en Cantabria es de 0,342 euros por litro de leche --en Europa es de 0,385--. Para las organizaciones agrarias, en estos momentos el precio mínimo que debe establecerse para cubrir los costes de producción es de 0,40 euros el litro.