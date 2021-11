Génova empuja a la alcaldesa de Santander a tomar las riendas del PP cántabro

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, puede acabar siendo candidata, a su pesar, a la Presidencia del Partido Popular de Cantabria. La regidora santanderina, quien siempre ha manifestado en público y en privado no aspirar a dirigir la formación a nivel autonómico, se está viendo envuelta de forma colateral en la crisis desatapa en el partido por la dirección en Madrid, lo que ha llevado a la cúpula de Génova a impulsar a algunos dirigentes municipales como futuros líderes en su estrategia contra el ascenso de Isabel Díaz Ayuso. Si finalmente la candidatura de Igual se materializa, la regidora santanderina se encontrará en una situación no solo incómoda, sino accidentada, porque la actual dirección encabezada por María José Sáenz de Buruaga peleará por su continuidad.

La alcaldesa de Santander no descarta su candidatura a la Presidencia del PP de Cantabria

Saber más

Pese a que la alcaldesa de Santander afirme que ahora "no toca" hablar de su potencial candidatura a suceder a Buruaga al frente del Partido Popular en Cantabria, la crisis desatada en la formación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por la dirección del partido en Madrid acabará haciendo que sí toque hablar de relevos en el resto de autonomías como la de Cantabria, pese a que aún no haya fecha en firme para la convención regional.

El precedente más inmediato está en Zaragoza, en donde Jorge Azcón, alcalde de la capital maña, acaba de anunciar su candidatura a presidir el partido a nivel autonómico. Azcón, como en el caso de Igual, tienen perfiles políticos de gestores de confianza en Génova, lo que les catapulta a la primera línea política. Sin embargo, la situación de Cantabria no es la de Aragón: en la sede del Santemar no se piensa en tirar la toalla como lo ha hecho el presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte.

Por lo tanto, con una Igual candidata, no es probable que haya un relevo pacífico si finalmente ha de enfrentarse en el congreso a una Buruaga que opte a la reelección. La alcaldesa de Santander se presentaría como la candidata de Génova, frente a una actual presidenta, que controla el aparato y puede movilizar a las bases del partido en la comunidad autónoma.

Ante esta tesitura, y pese al apoyo explícito que parece que llega desde Génova, la decisión ya es completamente personal por parte de la alcaldesa santanderina, quien puede verse empujada por el vendaval que sopla en Madrid, en donde los 'casadistas' ya no ocultan su nivel de enfrentamiento a tumba abierta contra Díaz Ayuso. De hecho, Igual ya no da públicamente un 'no' rotundo, sino que se resiste a hablar hasta que no esté definido el calendario orgánico del PP, lo que entraña un matiz significativo.

Críticas a la dirección

Aunque aparentemente la situación interna del PP cántabro se mantiene estable en las últimas semanas, la realidad es que cargos intermedios, diputados y concejales con ascendencia en el partido hacen ya sus primeros movimientos y dejan entrever las hostilidades de cara a un hipotético enfrentamiento por la dirección. El más sonado fue el ataque del parlamentario autonómico Lorenzo Vidal de la Peña, expresidente de la patronal CEOE-Cepyme Cantabria y fichaje 'estrella' de Buruaga en las últimas elecciones, cuando lo situó como número 2 de su candidatura. A través de una tribuna de prensa, el empresario automovilístico lanzó duras críticas y exigió un cambio drástico: "Necesitamos una renovación ya", llegó a escribir.

Además, el actual diputado, que tiene un papel muy discreto en el Parlamento de Cantabria, lejos de los focos que lo catapultaron de la CEOE a la primera línea política, tachó "inútil" el papel de la presidenta del partido y reclamó un liderazgo "modo Ayuso", a lo que la secretaria autonómica le replicó posteriormente que "no representa a nadie" y que el liderazgo de Sáenz de Buruaga es "el mismo" que cuando llegó.

"Podemos seguir jugando al juego de los nombres o preguntarnos de una vez qué quieren decir los cántabros cuando dicen que en Cantabria no hay oposición", expresó públicamente Vidal de la Peña, tras enfatizar que "hay una comunidad entera esperando y ya va corriendo prisa". "Los cántabros, populares o no, tienen todo el derecho a preguntarse dónde está el liderazgo modelo Ayuso, capaz de dejarse de rollos ideológicos, de unir a la oposición, de defender a la empresa y de darlo todo por la creación de empleo", reiteró el también empresario cántabro a modo de conclusión.

Segundo desplante

En cualquier caso, y más allá de estos primeros rifirrafes, los movimientos de Génova en torno a la alcaldesa de Santander recalcan de nuevo la poca confianza que depositan en la actual presidenta del partido en Cantabria. Y es que cabe recordar que Buruaga ya fue relegada de manera sorprendente como cabeza de lista en las últimas elecciones autonómicas, cuando desde Madrid impusieron a la atleta Ruth Beitia como candidata frustrada, que tan solo aguantó un par de semanas antes de presentar su dimisión y abandonar la política sin ni siquiera comenzar la campaña.

La campeona olímpica, que no contaba con el apoyo de la dirección regional y había sido una apuesta personal de Casado y su equipo, por encima de las críticas internas que había desatado esta decisión, dio un portazo tras protagonizar algunos batacazos muy sonoros por su falta de destreza ante los micrófonos, dando una segunda oportunidad a Buruaga, que se había 'atrincherado' en la dirección del PP cántabro pese al desplante realizado por sus superiores.