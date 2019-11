¿España ingobernable?

Este es un análisis a vuela pluma, atropellado, elaborado según van cayendo los resultados y los líderes van saliendo a hacer sus valoraciones en directo. No voy a decir nada extraordinario si señalo que el claro vencedor de estos comicios es la ultraderecha. El riesgo que se ha asumido con la repetición de elecciones por la incapacidad del PSOE de asumir que el bipartidismo y los gobiernos en solitario con mayorías absolutas han muerto en este país lo pagaremos todas. Mientras escribo, los votantes de VOX gritan “A por ellos” a la vez que Abascal anuncia que recurrirán “las leyes liberticidas y anticonstitucionales” que nos protegen de gente como él. Ese ‘ellos’ también eres tú.

Dejando a un lado un análisis minucioso de cada territorio, de cada porcentaje o de cada escaño, de quien baja o sube y porqué, una mirada amplia a los bloques y los posibles pactos de investidura solo deja de nuevo un mensaje claro: dialogo. La ciudadanía ha vuelto a decir lo mismo a nuestros representantes políticos. Que se tienen que sentar y poner de acuerdo. Que les elegimos y pagamos por ello. Que el trabajo de un parlamento es ese y no aplicar el rodillo de las mayorías monocolor. Nosotras hemos hecho nuestro trabajo, votando otra vez. ¿Lo harán ellos?

Conseguir un pacto de investidura y un gobierno mínimamente estable vuelve a pasar por lo mismo que se necesitaba en agosto: un acuerdo de la izquierda, con ese nuevo actor que es +País –de cuya operación fake para parar la abstención y tal y tal da para varios artículos-, y sumar con partidos nacionalistas. Para jugar con las mismas cartas no hacía falta barajar de nuevo. Nuestra democracia ha pagado un alto precio y no está para esos trotes.

Y toca que se pongan a trabajar hoy mismo, dejando a un lado cualquier otra cosa que no pase por el interés de un país que no soporta más chorradas. Que se encierren en un despacho y no salgan hasta que tengan algo que decirnos más allá de vetos, líneas rojas y relatos. Ir a terceras elecciones es insoportable para nuestro sistema, a no ser que lo que se quiera sea un proceso constituyente para que todo salte por los aires. Una parte de mí, esa parte nihilista que gusta de ver arder todo lo que no sirve, entiende que ese proceso constituyente es necesario desde hace tiempo. Quizás el momento haya llegado.

España no es ingobernable. Como tampoco lo era en agosto. Si estos segundos comicios, con el auge de una ultraderecha que lo devora todo a su paso, no son suficiente para que lo asuman los capitanes, sus formaciones políticas deberían hacérselo entender. Y nosotras también deberíamos asumir nuestra responsabilidad, no solo votando cuando toca, si no saliendo a las calles a exigir que cumplan con su cometido. Lamentarse desde el sillón ha dejado de ser una opción.