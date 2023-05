El Puerto de Santander utilizará rayos cósmicos para detectar polizones

La Edad Media y el siglo XXI comparten un mismo lugar. El Puerto de Santander compatibilizará las alambradas de concertinas con los radares muónicos para detectar a los polizones que puedan ocultarse en contenedores y cajas de camión en tránsito al Reino Unido u otros destinos.

El Puerto de Santander instala concertinas para frenar a los polizones albaneses con destino a Reino Unido

La Autoridad Portuaria de Santander ha encargado la instalación de un arco de nueve metros de altura con dispositivos de muografía que permitirán vislumbrar el interior de receptáculos que pasen bajo él sin necesidad de ningún dispositivo especial como sería necesario si se utilizaran rayos X, por ejemplo.

Los muones son partículas generadas por los rayos de las estrellas al penetrar en la atmósfera terrestre. Se trata de una radiación continua y altamente energética que en ocasiones alcanza la corteza terrestre. Su singularidad es que son capaces de penetrar en la materia y atravesarla. Cómo lo hacen y las alteraciones en su trayectoria que puedan producirse posibilitan evaluar qué han encontrado en su camino. Basta establecer un sistema de proyección de las partículas en su trayectoria de salida para observar con precisión el interior de volcanes, por ejemplo, dado que las desviaciones medidas pueden ser utilizadas a través de algoritmos de reconstrucción para obtener un mapa de densidad del objeto, incluyendo su interior.

La tomografía muónica o muografía (acrónimo de muon y radiografía) está siendo desarrollada para su aplicación en la vida cotidiana, desde el internet de las cosas hasta la creación de dispositivos de lectura que permitan detectar cargas irregulares o personas en el interior de contenedores.

El Puerto de Santander lleva años intentando frenar la penetración de migrantes irregulares que quieren alcanzar el Reino Unido. Lo ha hecho por todo los medios: cámaras de vídeo, sensores de movimiento, cámaras térmicas, medidores de CO2, seguridad privada y Policía Local que totalizan decenas de agentes, muros de hormigón, drones, vallas y alambradas de todo tipo... incluidas las concertinas, un método antipenetración de uso bélico, que ha sido retirado por el Gobierno español de la frontera 'caliente' de Ceuta y Melilla ante las graves lesiones que producía en los intentos de salto.

Las concertinas, pese a la protesta social y política desatada en Santander, con pronunciamiento en contra del Defensor del Pueblo, siguen en su sitio, pero la Autoridad Portuaria no ha cesado de buscar medios para evitar el acceso a sus instalaciones, aunque reconoce que últimamente ha descendido notablemente la presencia de migrantes, cuya procedencia es mayoritariamente albanesa. No obstante, ello no ha retrasado la búsqueda de nuevos medios para penetrar en la intimidad de los vehículos estacionados a la espera de embarque (“inspección no invasiva de contenedores”). Y parece haberlo encontrado en la tomografía muónica.

En este contexto, entra en juego Muon Systems una empresa creada en 2015 por dos dos licenciados de la Universidad de Cantabria que colaboran habitualmente para este cometido con el Instituto de Física de la UC (IFCA). Carlos Díaz y Pablo Martínez son licenciados en Física por la UC y han trabajado en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear y uno de los centros de investigación más importantes del mundo, fundado en Ginebra. La empresa es la creadora de Muon Cargo, el programa que se implantará en el Puerto de Santander mediante un arco de nueve metros cuadrados con dispositivos de lectura bajo los cuales pasarán las cajas de camiones y contenedores.

Carlos Díez ha trabajado como investigador en física de partículas, participando en el alineamiento del sistema de muones del experimento Compact Muon Solenoid (CMS) del CERN. Pablo Martínez es doctor en Física por la Universidad de Cantabria. Acumula más de 15 años de experiencia liderando proyectos de física de altas energías en el CERN. Es un experto a nivel mundial en tecnologías de detección de muones y tiene una gran experiencia coordinando grandes proyectos de I+D, con cientos de científicos de hasta 30 instituciones internacionales. Él mismo explica en este vídeo de la UC el trabajo que desarrolla el IFCA.

El proyecto Muon Cargo es la apuesta de Muon Systems por convertir la tomografía muónica “en un sistema inocuo y no invasivo de detección de amenazas y fraudes en puertos y fronteras. En Muon Cargo realizaremos un piloto de esta tecnología en suelo portuario con el apoyo y financiación del programa Ports 4.0 de Puertos del Estado”, afirma la compañía en su página web.

“El objetivo principal del proyecto Muon Cargo es proporcionar al control del tráfico de mercancías y pasajeros un dispositivo de inspección rápida, inocua y no invasiva de contenedores para la detección de amenazas, del tráfico de bienes ilegales y de personas ocultas en su interior, utilizando tomografía muónica. Esto reducirá el número de inspecciones manuales, incrementará el número de contenedores escaneados y mejorará la seguridad dentro de la cadena logística del puerto”, añade.

El proyecto de desarrollo está en su fase inicial, ya que se inició el mes pasado y aún no se ha instalado nada en suelo portuario. Muon Systems tiene el encargo de construir un pórtico lo suficientemente grande como para que pasen varios camiones a la vez y que esté absolutamente integrado en la cadena del puerto, sin necesidad de medidas especiales.