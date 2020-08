Santander encarga un Plan de Movilidad al Departamento de Transportes de la UC que confeccionó el proyecto de MetroTus

La Junta de Gobierno Local va a destinar 120.000 euros (IVA aparte) a la elaboración de un nuevo Plan de Movidad de Santander, el cual acabará integrándose en el nuevo Plan General de la ciudad, que según el portavoz del equipo de gobierno PP-Cs, Javier Ceruti, estará definitivamente aprobado en seis años. La Junta ha aprobado este lunes firmar un convenio de dos años de duración con la Universidad de Cantabria, cuyo desarrolló corresponderá al Departamento de Transportes, que es el que confeccionó la base para el diseño del fallido proyecto de MetroTus.

El Plan se realizará mediante Big Data, lo que posibilita la gestión de ingentes cantidades de datos para elaborar conclusiones y propuestas. El proyecto de investigación, base del convenio es 'Modelo avanzado de movilidad para la ciudad de Santander basado en técnicas y herramientas de Big Data: Incorporación de nuevas formas de movilidad basadas en las nuevas tecnologías y fuentes de datos Mobidata-SDR'.

La Junta de Gobierno ha aprobado también licitar por 533.369 euros la redacción del proyecto y la dirección de obras de la conversión del edificio que fuera sede del Banco de España como sede del Centro Asociado Museo Reina Sofía. La licitación, que abarca también un plan de seguridad y salud, está dotada de forma plurianual, por el que el adjudicataria recibirá 93.695 euros este año, 168.470 euros en 2021 y 136.100 euros en 2022, a expensas del precio exacto con que se adjudique, el cual presumiblemente incluya una baja.

Según el último anuncio hecho, el Ayuntamiento pretende terminar las obras de rehabilitación del edificio en 2023. El Ayuntamiento aprobó la pasada semana la modificación puntual de la ficha urbanística del edificio en el Plan General para poder despejar el camino a la realización de las obras. El coste total de la operación ronda los 10 millones de euros, que el equipo de gobierno está dispuesto a sufragar en solitario, después de que naufragaran los encuentros con el Gobierno de Cantabria y el Ministerio.

El portavoz del Ayuntamiento de Santander y concejal de Contratación, Javier Ceruti, considera que volver a redactar los pliegos del contrato de Parques y Jardines y sacarlo a licitación es "la mejor" y además "única" solución para este servicio, pues adjudicarlo en estos momentos sería hacerlo en una situación "muy precaria" y constituiría "una invitación al desastre".

El edil de Cs ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas acerca de que la mesa de contratación del Consistorio haya desestimado la adjudicación del polémico contrato, al evidenciar los informes técnicos que los pliegos se basan en datos erróneos sobre la plantilla y que deben incluirse nuevas necesidades.

Se ha referido además al informe de la Dirección General de Medio Ambiente, según el cual no hubo "igualdad de oportunidades" para todos los licitadores, y ha concluido que redactar de nuevo los pliegos "no es que sea la mejor o peor solución", sino que "es la única posible".

En su comparecencia ante los medios, en la que ha leído fragmentos de esos informes, el también responsable de Urbanismo e Innovación ha destacado entre otras cosas que la "falta de información veraz" de los trabajadores a subrogar afecta a la formulación de ofertas "en condiciones de igualdad" respecto a la actual concesionaria.

Por eso, en vista de todos los informes, licitar de nuevo el servicio "sin duda es la única solución", ha sentenciado Ceruti, aludiendo también a las conclusiones esgrimidas en su día por Intervención.

Y es que a la redacción de los pliegos y al tiempo transcurrido desde que debió adjudicarse el contrato se suman las circunstancias económicas, que han empeorado "notablemente" el balance para las licitadoras al haber subido los costes salariales por acuerdos del sector.

Por todo ello, el portavoz de Cs y del Ayuntamiento ha considerado que adjudicar en estos momentos sería hacerlo en una situación "muy precaria" y supondría "una invitación al desastre".

Equivaldría, a su juicio, a hacer "lo mismo" que se hizo con otros contratos en los que el precio "muy bajo" de licitación "ha condicionado la prestación adecuada del servicio".

En el partido naranja entienden que "la única salida razonable" a Parques y Jardines es redactar unos pliegos que "den satisfacción al principio de igualdad en la contratación" y a otro de los requerimientos que aporta el nuevo jefe del servicio: la posibilidad de controlar de forma "objetiva" el cumplimiento del contrato.

Finalmente, sobre el expediente disciplinario abierto al anterior jefe de servicio de Parques y Jardines, ha indicado que todavía no está resuelto, sino que sigue en tramitación administrativa, que es "larga" y ha habido, además, "demoras" por la baja del funcionario expedientado.

La decisión sobre el superávit, pendiente del informe de Intervención

El equipo de gobierno de Santander, compuesto por PP y Ciudadanos, está a la espera de un informe de la Intervención municipal sobre las consecuencias que pueda tener para las arcas municipales incorporarse o no al acuerdo de la FEMP (Federación Española de Municipios) por el que se aprobó un mecanismo para el uso del superávit municipal en diferido sin que compute como déficit, a cambio de entregárselo ahora al Estado. El superávit de Santander afectado por esta medida ronda los 16 millones de euros.

Pese a que Pablo Casado, presidente nacional del Partido Popular, conminará a sus ayuntamientos a que se rebelen contra el acuerdo de la FEMP y no cedan sus superávits, no está tan claro que esto sea de aplicación inmediata en Santander: primero, porque no gobierno en solitario sino en coalición con Cs, que comparte el planteamiento pero tiene capacidad de decisión propia; y en segundo lugar, porque negarse a entrar en este mecanismo seguirá bloqueando el dinero que el Ayuntamiento tienen 'parado' en los bancos. Es con este dinero con el que se piensan financiar proyectos de envergadura como el acondicionamiento del Banco de España como Centro Asociado del Museo Nacional Reina Sofía (10 millones) y la rehabilitación del MAS (más de tres millones), por lo que la decisión a tomar, más allá de la confrontación entre PP y Gobierno Sánchez, tendrá consecuencias sobre la disponibilidad de los fondos 'congelados' por las leyes de estabilidad.

El portavoz del equipo de gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha indicado que se ha solicitado un informe de la Intervención municipal para analizar pros y contras. La decisión no será de la Intervención, pero políticamente el equipo de gobierno tendría que explicar por qué, si no hace caso a la Intervención municipal si está sugiere aceptar el mecanismo planteado por el Ministerio de Hacienda y ratificado por la FEMP.