La socialista Esther Bolado interpondrá una querella contra el alcalde camargués Movelllán por calumnias e injuria

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Camargo, Esther Bolado, ha anunciado que interpondrá una querella por calumnias e injurias contra el alcalde, Diego Movellán (PP), quien no ha acudido en persona al acto de conciliación al que estaba citado este jueves y en el que ha estado representado por una abogada y un procurador.

El acto de conciliación se ha celebrado el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander con el fin de que el regidor se retractara de las declaraciones que realizó el pasado mes de marzo en relación con la aparición de mascarillas caducadas en el municipio compradas por el Gobierno local del PSOE, en las que, según los socialistas, se refiere a una supuesta vinculación de Bolado con el conocido como ‘caso Koldo’.

Bolado, que ha asistido al acto de conciliación acompañada por un abogado y un procurador, ha explicado a la salida del juzgado que su siguiente paso será el presentar la querella porque va “a llegar hasta el final para que las falsedades que lanzó Movellán no queden impunes”.

“Lamento que no haya acuerdo y que Movellán no haya pedido disculpas ni se haya retractado”, ha manifestado Bolado en un comunicado, en el que también ha afeado al alcalde “que no se haya atrevido a dar la cara, y haya enviado a su abogado y su procurador” ya que “quien no tiene nada que temer y está seguro de sus palabras, acude a los sitios y da la cara”.

El acto de conciliación era un trámite previo a la presentación de la querella contra el alcalde por delitos de calumnias y subsidiariamente de injurias graves, en caso de que el regidor no se retractara o no se presentase, tal como finalmente ha ocurrido.

La presentación de la querella viene motivada al entender Bolado que el alcalde del PP es responsable penalmente por las acusaciones vertidas el pasado mes de marzo, cuando realizó unas declaraciones que, en su opinión, pueden constituir un delito de calumnias -y subsidiariamente de injurias graves- de conformidad con los dispuesto en el Código Penal, que en caso de propagarse con publicidad, está castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel o multa de doce a 24 meses.

Según Bolado, la intención de las declaraciones realizadas en marzo por Movellán era la de causarla “un perjuicio tanto personal como político, valiéndose además de los medios de comunicación, con el incremento del perjuicio que ello supone por la gran difusión que consiguió”.

La presentación de esta querella está avalada por la Comisión Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Camargo ya que la intencionalidad del alcalde con sus acusaciones fue “enmarañar, difamar, y lanzar injurias no solamente contra mi persona sino contra el PSOE”, ha sostenido.