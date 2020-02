Las casas de apuestas toman Cantabria y se duplican en la última década

El negocio de los locales de apuestas y los salones de juego casi se ha duplicado en Cantabria en la última década. De esta forma, han pasado de los 28 locales que había en 2010 a los 49 en 2019, aunque a lo largo de este año el dato podría crecer hasta alcanzar los 60. ¿La razón? Los 11 locales que están pendientes de apertura en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

La problemática de las casas de apuestas sigue causando reveses en la sociedad. Por un lado, está la posibilidad de que los más jóvenes lo normalicen y la facilidad de las personas con ludopatía para acceder a ello. Por otro, la libertad de las empresas para crear negocios legales y la propia libertad personal para gastar el tiempo en lo que apetezca.

Sin embargo, los datos ofrecen una realidad clara: existe un crecimiento exponencial de estos locales, lo que deja entrever que cada día es más rentable abrir un negocio de este tipo. Según los últimos datos de la Dirección General de Interior, 11 locales están pendientes de apertura por haber superado ya la viabilidad que exige el Gobierno de Cantabria -en realidad fueron 17 las peticiones, pero 6 no han seguido con el proceso por diferentes circunstancias-.

La capital de Cantabria se sitúa a la cabeza tanto de locales ya abiertos (24), como de locales pendientes de abrir, pudiendo alcanzar los 26 negocios en este año. Torrelavega está en segundo lugar con 6 locales en la actualidad, mientras que Castro Urdiales va ligeramente por detrás con 3, al igual que Camargo y Astillero, igualados en 3. Y el resto de locales se reparten por otros municipios de Cantabria.

Los negocios por zonas y las medidas del Gobierno

Resulta determinante cómo la mayor parte de estos locales, sobre todo de los abiertos recientemente, se sitúan en zonas en las que la renta es inferior a la de la media de Cantabria. También es destacable cómo estos empresarios buscan aproximarse a zonas cercanas a centros educativos.

Por poner un ejemplo, de los cinco locales que pidieron el expediente de apertura en Santander, tres se encuentran próximos a institutos, colegios y universidades (el IES Alisal, el IES Torres Quevedo y el colegio Ramón Pelayo, que colinda con la Universidad a Distancia, UNED).

Pero si hay algo que se puede destacar al revisar estos datos, es la cantidad de empresarios que han decidido pedir un estudio de viabilidad con el objetivo de abrir nuevos locales. Ya sean locales de apuestas o salones de juego -la diferencia entre ambos es que el local solo tiene máquinas de apuestas mientras que en los salones de juegos también se encuentran otro tipo de máquinas y entretenimientos recreativos-.

Hasta junio de 2019, 17 futuras empresas se registraron en la Consejería de Presidencia y Justicia para comenzar el proceso que les llevará a abrir sus locales de apuestas. Según la directora general del área de Interior del Gobierno de Cantabria, Jezabel Morán, esta fue la razón por la que decidieron comenzar a poner medidas.

"La petición de tantas viabilidades nos indicaba que el interés por abrir este tipo de locales estaba aumentando más de lo que debería. Por esta razón, en septiembre decidimos establecer distancias, tanto hacia los centros escolares, como entre las propias casas de apuestas", explica Morán.

Según las palabras de la directora de Interior, la mayor preocupación que tiene el Gobierno es el acceso a menores y las personas con ludopatía detectada, razón que les ha llevado a crear un control de admisión que, hasta el momento, no existía. "Se está centrando el debate en un tema que para mí es accesorio. Lo fundamental es que en estos establecimientos no hay control de admisión y, los menores que en teoría no deben entrar, están entrando porque no hay nadie que controle que no lo hagan", alerta.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, anunció la pasada semana el decreto que obligará a que haya derecho de admisión en la puerta de los locales, lo que favorecerá que se detenga la entrada a los menores. Pero, tal y como relató la propia Fernández, el foco del problema no se encuentra en los centros presenciales, sino en las apuestas online, a las que los jóvenes seguirán teniendo acceso.