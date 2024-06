Los alojamientos rurales de Cantabria alertan del aumento de pisos turísticos: “Hay pueblos donde en verano será difícil convivir”

A las puertas del verano, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha arremetido este martes contra los pisos turísticos que están en auge en la comunidad. En este sentido, ha puesto el foco en algunas de las consecuencias negativas de su proliferación, en concreto, la masificación turística.

“Hay municipios y pueblos en los que va a ser difícil convivir o funcionar por la gente que va a venir”, ha asegurado su presidente, Jesús Blanco, quien ha vaticinado que la temporada para los alojamientos rurales “será buena” aunque “complicada” precisamente por el aumento de este tipo de pisos vacacionales ilegales. “Este verano comprobaréis que se va a complicar mucho más porque van a aumentar de manera importante”, ha resaltado.

Así, según ha dicho, las consecuencias para el sector serán que “no se llene por completo o que siempre falte alguna habitación sin ocupar”, ha subrayado a preguntas de la prensa durante la presentación de la iniciativa 'Desayuno Montañés' que la Asociación y la Consejería de Desarrollo Rural han puesto en marcha a través de la ODECA.

Blanco, ante el difícil escenario que ha planteado, ha criticado la ausencia del nuevo decreto regulador de las viviendas turísticas que está elaborando el Gobierno autonómico, del cual la asociación no tiene constancia alguna. Ni siquiera, tal y como ha asegurado, se les ha informado sobre las alegaciones que presentó a la nueva normativa durante el periodo de consulta que la Consejería de Turismo abrió en el mes de abril.

En este sentido, aunque Blanco opina que es “difícil”, no entiende que el decreto no esté elaborado para antes del verano, y ha criticado que “ahora no hay ni borrador” y “no nos han dado ninguna razón” al respecto. La consejera del ramo, Eva Guillermina Fernández, anunció el 18 de marzo en el Parlamento de Cantabria que el nuevo decreto se demoraría más allá del verano, al menos “hasta finales de septiembre u octubre”.

Por otra parte, y en relación con la delicada situación que padece el mercado del alquiler, este martes, el portal inmobiliario Idealista.com ha dado a conocer su último informe en el que señala que casi dos de cada diez viviendas en Cantabria se alquilan en menos de 24 horas. El 18% de las viviendas que se alquilaron en Cantabria durante el primer trimestre de 2024 lo hicieron en menos de 24 horas, un 4% más que hace un año.

Además, el pasado mes de mayo, Cantabria registró un precio medio de alquiler de 9,80 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso mensual del 2,62%, el más alto de todas las comunidades, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com. Respecto a mayo de 2023, el precio del alquiler en Cantabria se encareció un 18,93%, el tercer incremento más elevado del país. De este modo, Cantabria fue la quinta autonomía con el precio más caro para los inquilinos.

Asimismo, según este último informe, el precio medio del metro cuadrado en Santander se situó en 11,29 euros, lo que la convierte en la décimo sexta capital más cara para los inquilinos, en un listado que lidera Barcelona con 27,30 euros. El alquiler en la capital cántabra subió un 2,28% en mayo en comparación con abril y un 11,56% en términos interanuales.