Cantabria pide la retirada de la comercialización de tintos de verano La Casera por presencia de fragmentos de vidrio

La Consejería de Salud de Cantabria, siguiendo la recomendación recibida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha pedido la retirada de varios lotes de los productos 'Tinto de verano limón', 'Tinto de verano limón 0,0' y 'Tinto de verano gaseosa' de la marca La Casera por la posible presencia de fragmentos de vidrio.

La Dirección General de Salud Pública ha sido informada de esta alerta alimentaria, que se conoció este lunes, y, de forma preventiva y en aplicación del principio de precaución, ha pedido la retirada de su comercialización. En caso de tener estos productos afectados en casa, todos ellos botellines de vidrio de 275 centilitros, se recomienda se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido transmitida por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) a los puntos de contacto de la Red de Alertas de las comunidades autónomas y se ha contactado directamente con las autoridades de seguridad alimentaria afectadas por la distribución, y ya se está procediendo a la retirada de los productos, ha informado este martes el Gobierno cántabro.

En el 'Tinto de verano con limón', los lotes afectados son los siguientes: 1041024197, con fecha de caducidad del 15/07/2025; 1041024198, con fecha de caducidad del 16/07/2025; 1041024199, con fecha de caducidad del 17/07/2025; 1041024200, con fecha de caducidad del 18/07/2025; 1041124222, con fecha de caducidad del 09/08/2025; 1041124223, con fecha de caducidad del 10/08/2025; y 1041024239, con fecha de caducidad del 26/08/2025.

Los lotes afectados del 'Tinto de verano limón 0,0' son: 1041024200, con caducidad el 18/07/2025, y el 1041224201, con caducidad el 19/07/2025. Por último, los lotes afectados del 'Tinto de verano gaseosa' son: 1041224201 (con fecha de caducidad del 19/07/2025) y 1041324221 (con fecha de caducidad el 08/08/2025).

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros, tras detectar la incidencia con sus propios sistemas de autocontrol. La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cantabria, Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria está en contacto permanente con la AESAN a fin de coordinar las actuaciones que se requieran en cada uno de los casos.