Cantabria espera una marea viva mayor que la de septiembre con riesgo de desbordamientos en el litoral

Cantabria tendrá a las 17 horas, momento de la pleamar, una marea viva de casi 30 centímetros, 10 más que la que se vivió en septiembre, acentuada por la borrasca y la alerta amarilla (riesgo) por lluvia que azota el litoral este jueves, cuyas condiciones meteorológicas presentan riesgo de desbordamientos.

Así lo ha informado el director general del Instituto de Hidráulica (IH) de Cantabria, Raúl Medina, en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que se esperan olas de hasta 2,7 metros que “pasen por encima” del dique de San Vicente de la Barquera y habrá “salpicones” en la zona del Chiqui en El Sardinero.

Medina ha explicado que, a diferencia de la marea viva de septiembre, que tenía una marea astronómica --debido al sol y la luna-- “muy alta”, la que se espera este jueves de octubre es una marea meteorológica, debido a la presión, el viento y las condiciones atmosféricas. Así, aunque la marea astronómica de hoy es un poco “más baja” que la de septiembre, el coeficiente es de 114 --que es alto, pero no extremo--, las condiciones climatológicas hace que la marea meteorológica alcance casi 30 centímetros a las 17 horas, casi 10 más que la de septiembre, en la que no hacía viento, no había olas, no llovía y la marea meteorológica era prácticamente cero.

El director de IH ha señalado que, debido a la alerta amarilla de lluvia y el viento, se esperan olas de entre 2,5 y 2,7 metros de altura que van a “pasar por encima” del dique de San Vicente de la Barquera y “habrá salpicones” en la zona del Hotel Chiqui en El Sardinero. El repunte de la marea va a durar en torno a una hora y media, de 16.30 a 18.00 horas, si bien el momento álgido, de mayor altura de la marea, va a ser a las 17.00 horas, cuando va a tener lugar la marea alta.

No obstante, la “peor” condición será hoy a esta hora porque la previsión mejora de cara a los próximos días. En concreto, mañana, viernes, la pleamar a las 18.00 horas ya tendrá menos marea astronómica y “bastante menos” meteorológica. Por su parte, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia por si fuese necesario tomar medidas.