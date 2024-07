CCOO denuncia ante Inspección a la nueva adjudicataria de servicios auxiliares de Castro Urdiales

Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) a la nueva adjudicataria de los servicios auxiliares de las dependencias del Ayuntamiento de Castro Urdiales, la empresa Servicios Osga, que según el sindicato no está entregando las nóminas a la plantilla, integrada por unas 30 personas, desde que se hizo cargo del contrato el pasado mes de abril. Y además, “ha reducido jornadas sin explicación”.

El secretario de Organización de la Federación de Hábitat de CCOO, Roberto Caso, ha señalado que esta situación “se agrava” al no corresponder los ingresos con los que la plantilla percibía antes de la subrogación, y “al no contar con los recibos de los salarios, no se pueden realizar las oportunas reclamaciones”.

El sindicalista ha advertido en un comunicado que no descartan convocar una huelga en este centro de trabajo, ya que también se ha “cambiado” el contrato que existía con la anterior empresa y, “en las mayoría de los casos, hemos detectado un descenso del porcentaje de jornada en la vida laboral sin que la empresa proporcione ninguna explicación”.

Ante esto, ha indicado que algunos trabajadores se han reunido en el Consistorio con la persona encargada del pliego de condiciones para darle a conocer estas “irregularidades”, mientras que desde CCOO han registrado un escrito dirigido a la Alcaldía.

Caso emplaza al Consistorio a “velar por el buen funcionamiento del contrato y por el cumplimiento en lo relativo a las relaciones laborales, como es su deber según la Ley de Contratación del Sector Público”.

Y, en caso de persistir estos “incumplimientos”, desde CCOO instan al Ayuntamiento a actuar aplicando las correspondientes “penalizaciones”, al tratarse de dinero público cuyo uso y gestión requiere control municipal.