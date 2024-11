Los cortometrajes del proyecto cinematográfico 'Cities of love' se estrenan este viernes en la Filmoteca Mario Camus

La Filmoteca de Cantabria Mario Camús acogerá este viernes 15, a las 20.00 horas, el estreno de los cortometrajes del proyecto cinematográfico 'Cities of love', inspirado en películas como 'París, je t'aime' y 'New York, I Love You', que reivindica la importancia de las ciudades como lugares necesarios para el encuentro y la expresión de las emociones compartidas.

Ahondando en esta idea, tres productoras de Santander, Bilbao y Logroño han grabado un cortometraje para explorar las diferentes etapas del amor en escenarios de cada una de las ciudades involucradas, cuyo estreno llega este viernes a la Filmoteca tras su paso en octubre por la sala Bilborock de Bilbao y la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño.

La iniciativa, una propuesta de “cine colectivo y colaborativo”, está impulsada por La Cuadrilla Films de Logroño, la Asociación Develop y Media Attack de Bilbao y la productora Sincio de Pelis de Santander, y fue reconocida en el programa de ayudas culturales 'Tan Cerca' que financian las tres urbes con el objetivo de favorecer el trabajo conjunto del sector cultural y creativo.

En este caso, estos agentes culturales llevan meses trabajando en la realización de tres cortometrajes. “Tres historias que reflejan la belleza y la complejidad del amor mostrando que, aunque el sentimiento sea el mismo, su manifestación cambia con el escenario”, según el director y productor cántabro Nacho Solana, de Sincio de Pelis.

“Cada historia protagonizada por Graciela Doniz y Jon Ander Urresti captura una fase del amor, destacando cómo el mismo sentimiento puede transformarse en contextos diferentes”, ha explicado Solana, que ha precisado que la pieza que han grabado en Santander reflexiona, a través de la comedia, “sobre si las experiencias previas personales que hemos vivido en una ciudad pueden afectar a nuestras relaciones amorosas”.

El cortometraje, además, muestra zonas y lugares que normalmente tienen poca visibilidad y presencia en el retrato de Santander como pueden ser el paseo de Marqués de la Hermida y el puente que cruza el Río de la Pila.