El Gobierno de Cantabria adjudica las obras del búnker de la protonterapia y espera que la unidad esté operativa en 2027

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado las obras de construcción del búnker que albergará la protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Y lo ha hecho a la empresa Vías y Servicios S.A., una de las siete constructoras que se habían presentado al proceso, con una oferta económica de 16.117.443,67 euros más IVA y un plazo de obra de 24 meses.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa el consejero de Salud, César Pascual (PP), si no hay recursos, los trabajos empezarían a finales de septiembre. “Si todo va bien y no surgen dificultades técnicas, la protonterapia podría estar lista en el año 2027”, ha asegurado. “Este consejero no la va ver funcionando”, ha expresado sobre esta terapia con protones para tratar cánceres.

Precisamente sobre los tiempos, Pascual ha subrayado que el Gobierno del PP defiende “el mejor proyecto, no el más rápido”, y ha resaltado que en el caso de Valdecilla va a ser también de investigación, no solo asistencial como en otras comunidades.

La compañía que ha ganado el concurso, perteneciente al grupo ACS, es la mejor desde el punto de vista económico de las siete presentadas, en palabras del consejero, “las mayores constructoras del país”, entre ellas Acciona, Dragados, Sacyr, el Grupo Cobra o las UTEs Ferrovial-Copsesa, Serveo-Siec y otra encabezada por Mutilva. En la anterior legislatura, según ha dicho Pascual, “no concurrió ninguna porque los pliegos estaban mal, mientras que los de la presente legislatura se han hecho bien”.

Finalmente, el titular de Salud ha indicado que los técnicos y la mesa de contratación “han tardado en abordar las propuestas registradas por ser una obra tremendamente compleja”, que se llevará a cabo entre los edificios de las Tres Torres del hospital y la Facultad de Enfermería, y que entre otras cosas incluye una excavación “muy profunda”, hasta llegar más abajo del nivel -4 del centro sanitario, y la colocación de una losa de hormigón.