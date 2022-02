Igual sugiere que Cs no puede rehuir su responsabilidad por la posible pérdida de 620.000 euros de ayudas europeas

No es habitual que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), haga una referencia negativa a su socio de gobierno, pero este martes ha exhortado a Ciudadanos, sin citarlo expresamente, a que asuma su responsabilidad "política" por la posible pérdida de 623.000 euros de ayudas europeas a la Innovación, una posibilidad cada vez más cercana ya que no hay constancia fidedigna, al menos así lo cree el Gobierno central, de que la solicitud haya sido remitida. El portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti ha dicho que la responsabilidad, si efectivamente no se ha enviado la documentación, es de los servicios municipales, más concretamente de la Secretaría.

Igual ha asegurado que la "responsabilidad" de que el Ayuntamiento pueda perder 623.000 euros de fondos europeos si no se encuentra el justificante de envío de la solicitud es política y no de los funcionarios. En concreto, ha dicho, el concejal de Ciudadanos, Felipe Pérez, del que depende tanto Innovación, que elaboró el proyecto para presentarlo ante el Ministerio de Política Territorial, como Informática, es decir, está buscando el justificante de envío, además de ella como alcaldesa. "El responsable será, por supuesto, de Felipe y por supuesto que la alcaldesa, porque no me no me retiro de nada".

Así se ha pronunciado hoy Igual a preguntas de la prensa sobre la posible pérdida de la subvención, cuestión en la que la regidora ha apelado a la "prudencia" hasta poder conocer qué ha sucedido, aunque ha opinado que si no se ha presentado la solicitud, la decisión sobre la subvención dependerá del Ministerio.

"La prudencia me hace esperar a ver porque están rastreando. Pero sin apartarnos de ninguna responsabilidad, que yo no estoy aquí para escurrir el bulto, que yo soy la alcaldesa de Santander", ha remarcado.

Igual ha explicado que en la relación del Ministerio de ayuntamientos que han solicitado fondos europeos no aparece Santander, así como que solicitar fondos depende de cada ministerio y también de cada concejalía, "que es quien recibe la convocatoria, analiza lo que puede presentar o no y presenta un expediente. Y el expediente finaliza cuando se tiene de manera fehaciente la constancia de que se ha entregado o que se ha presentado en plazo, en tiempo y forma", ha subrayado.

Por ello, ha continuado, en este caso la responsabilidad es "por supuesto de Innovación, que es quien recibe la convocatoria, quien inicia ese expediente y ese proyecto, quien lo lleva a Junta de Gobierno local y quien en este momento no tiene, parece ser, el justificante".

Ante estos hechos, Igual ha subrayado que la exigencia o responsabilidad, suya como alcaldesa, y de los concejales del Partido Popular, "es exactamente igual a la de los concejales del partido Ciudadanos estando en el Gobierno", y ha remarcado que un concejal "es responsable de su área desde el primero hasta el último de los pasos".

De hecho, ha dicho que lo que ha hecho con Pérez "es lo que hago con todos los concejales, trabajar de manera conjunta y buscar las soluciones". Así, Igual estuvo hablado ayer con él y le pidió que llamara al Ministerio para explicar que el proyecto está aprobado en Junta de Gobierno y que se está buscando el justificante

Además, se está rastreando "esa posible transacción que no sabemos si ha llegado a buen término, si se ha iniciado, si no se ha acabado, si ha sido un problema de trasladarlo al Ministerio o de que no ha llegado al Ministerio".

La regidora ha subrayado que ella no va a "tachar a ningún funcionario", reiterando que es responsabilidad del concejal decir "como esto vence a las dos [por el plazo de entrega de la solicitud], ponte a las nueve... Nos ponemos a las nueve o el día anterior y no me voy hasta que no tenga el justificante y no cierro la carpeta del expediente hasta que no tenga el que ha llegado. Entonces, responsabilidad, de todos y también mía, pero sí, también del concejal, por supuesto que sí, como si fuese otro concejal de cualquier otro área", ha reiterado.