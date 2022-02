Ciudadanos se lava las manos sobre los 623.000 euros de las ayudas de Innovación y desvía el tiro a Secretaría

La solicitud de 623.000 euros de ayudas europeas a la Innovación puede acabar perdida si los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santander no encuentran el justificante de envío de la documentación, un mail electrónico. Así al menos lo ha dado a conocer el portavoz del Ciudadanos y del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs), quien ha exculpado al concejal de Innovación, Felipe Pérez Manso, de toda responsabilidad. Es más, el socio de gobierno del Partido Popular asegura que los deberes fueron hechos y que la documentación quedó a expensas de su remisión.

Pero la documentación no ha llegado al Gobierno central (Ministerio de Política Territorial), que es el que tramita las ayudas con cargos a los fondos europeos de reactivación y desde hace días se busca el justificante de envío, si tal como indica Ceruti, la Secretaría municipal está convencida de haber remitido la documentación. A día de hoy no ha aparecido.

Ceruti tiene la "esperanza" en que aparezca el mail o que el asunto se pueda resolver "de otra manera" porque si no sería "un palo muy importante". Detalló que el acuerdo debe ser firmado por Alcaldía y notificado al Ministerio. "Al parecer Alcaldía firmó y Secretaría, que es el servicio responsable de notificarlo, no se sabe qué ha ocurrido con ello. Secretaría cree que lo ha enviado pero no se encuentra el justificante", ha explicado.

Si no aparece el justificante, "va a tener que sumir el Ayuntamiento" porque los trabajos "se van a hacer", ha concluido Ceruti.