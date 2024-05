Lander Zalakain, batería de Belako: “Ahora todo son conciertos masivos en los que la música es lo que menos importa”

La banda de música Belako lleva más de diez años abasteciendo a sus seguidores con una mezcla de estilos tan única que se vuelve prácticamente irrepetible. El grupo, original de Bizkaia y conformado por Josu Ximun, Lore Nekane, Lander Zalakain y Cris Lizarraga, ha impresionado al panorama internacional por su muestra de un estilo acogedor y por la música que propone, pero sobre todo por su filosofía “disfrutona”. Así define a la banda Lander Zalakain, batería y vocalista de Belako, una actitud que sus cuatro integrantes intentan contagiar a sus oyentes con cada canción. Con motivo del lanzamiento el año pasado de su último triunfo, el álbum 'Sigo Regando', el grupo actuará en Santander en uno de los compases finales de su gira. Zalakain comenta cómo ha sido el desarrollo de la banda y explica la manera en la que han tenido que adaptarse a un panorama musical cada vez más cambiante.

Llevan más de una década tocando música gracias a Belako, trece años concretamente. ¿Qué ha cambiado desde el inicio?

Ha cambiado muchísimo, tanto en Belako como fuera de la banda. En el grupo ha cambiado que ahora somos mejores músicos, en parte también porque hemos crecido con esto, hemos pasado de ser niños a adultos mientras tocábamos. El aprendizaje que conlleva tener un grupo de música es enorme. Por otro lado, también hemos visto el lado oscuro de la industria musical, los buitres y gente que solo quiere sacar dinero, hemos aprendido a ser una familia y ser fuertes juntos. Fuera de Belako también han cambiado muchas cosas, los estilos de música han evolucionado, el consumo de esta ya no es como antes, todo ha evolucionado. Una cosa negativa puede ser la decadencia que han tenido las salas y los conciertos en espacios cerrados, que cada vez han perdido más protagonismo. La gente ahora suele preferir otras formas de consumir música, como festivales o fiestas. Realmente han cambiado muchas más cosas de las que pensamos.

Belako presenta tal mezcla de estilos que resulta complejo definirles con uno solo, ¿cómo se definirían ustedes?

Nosotros hemos llegado incluso a decir que hacemos soul, porque es la música que nos sale del alma. Si hablamos técnicamente, se puede decir que bailamos en las fronteras del rock, postpunk, garage y grunge. Sin embargo, nos gusta mucho la música más melódica y tranquila, con matices electrónicos. En Belako mezclamos muchos estilos, nos gusta coger la rítmica de un vals y “rockyzar” su ritmo o meterle sintetizadores. Sería un error estancarnos en algo, creo que nos aburriríamos de hacer siempre lo mismo.

Han tocado tanto nacional como internacionalmente en multitud de países. ¿Qué diferencia al público español del resto de seguidores? ¿Existe realmente una diferencia?

En realidad, dentro del público español hay muchas diferencias. Es fácil decir que en el sur la gente se mueve más y en el norte menos, pero no creo que sea siempre así, he visto tanto una cosa como la otra. Hemos aprendido a no generalizar. En México, por ejemplo, el público lo da todo siempre, la gente se emociona más fácilmente, allí nos quieren mucho. Cabe destacar que llevamos tocando muchos años en España y la gente ya nos conoce. Si lo comparas con Francia, allí son muy fríos, les cuesta mucho entrar en sintonía con nosotros. Creo que no tiene que ver tanto con la procedencia sino con el contexto del evento. Para que el concierto sea una fiesta tiene que haber unos ingredientes determinados, es posible que en algunos sitios con menos ingredientes se haga una fiesta antes y en otros con más ingredientes cueste más. Es algo mágico realmente, es la magia que tiene la música.

Las letras de Belako son tanto en inglés como en euskera, aunque en su último disco, 'Sigo Regando', publicaron su primera canción en castellano. ¿Cómo valora a quienes intentan frenar el desarrollo del plurilingüismo en España y anteponen el castellano por encima del resto de idiomas oficiales?

Pienso que es un pensamiento muy pobre. Imaginemos que en el arte pictórico no permitiesen usar ni el color verde ni el rojo a un pintor, no tiene sentido, no se le ocurriría a nadie. El arte está por encima de la ideología de cada uno. El lenguaje es una cosa preciosa, es parte de nuestra cultura y nos da identidad. Por desgracia, el euskera se ha politizado mucho siempre. Me da pena que haya gente en España que en vez de valorar que utilizamos una lengua con miles de años se dedica a prejuzgar. Y no solo el euskera, a nosotros nos han criticado por usar el castellano y el inglés también. Pienso que habría que centrarse más en el mensaje que transmite la música, en vez de quedarse en lo superficial. Nosotros elegimos cantar en inglés principalmente porque nos gusta la sonoridad que tiene, al igual que el euskera. El castellano tiene otras muchas características.

Hábleme de su último álbum y motivo de su gira actual, 'Sigo Regando'...

El álbum 'Sigo Regando' llegó en la pospandemia, en un periodo muy oscuro para la música. Desde el punto de vista de Belako, hemos presenciado como perdíamos giras y conciertos. Nuestro anterior disco 'Plastic Drama' se vio muy afectado por la pandemia, la gira fueron mayoritariamente conciertos en butacas. Después de algo así te entran dudas, conocemos a un montón de bandas que lo dejaron. Nosotros en 2022 no sabíamos ni como habíamos sobrevivido.

Pensamos que para continuar teníamos que seguir 'regando nuestro jardín'. Para nosotros este último álbum es un proyecto especial porque marca nuestro camino en la música, es algo propio y queremos que tenga esa identidad. Por mucho que hayamos podido salirnos del camino, hemos seguido ahí, como decía, 'regando nuestro jardín'. Ese es el mensaje que engloba todo el disco y el mensaje para nosotros mismos, para recordar quienes somos, lo que hemos pasado y lo que queremos hacer. En esta gira hemos tocado en sitios donde verdaderamente lo pasamos bien, es una gira a nuestro gusto, ha sido un proyecto para volver a los orígenes.

Ha mencionado la industria musical durante la pandemia. ¿Cómo la ve en la actualidad? ¿Es buen momento para hacer música?

Siempre es buen momento para hacer música. Los números y reproducciones de todas las bandas aumentaron en pandemia. Como no había conciertos, la gente quemó las plataformas de música casi tanto como la compra de papel higiénico en los supermercados. Ese hecho nos da a entender que el arte y la cultura se pusieron al fin en valor. El problema es que eso ya se ha olvidado, no creo que le demos el valor que realmente tiene al arte. Por otro lado, la industria musical es un auténtico circo, no tiene ningún sentido. Me parece que los que están arriba se les ha olvidado muy fácilmente lo que es estar abajo, si es que alguna vez lo estuvieron. Hay una desigualdad tan grande que me hace entender por qué tantos grupos tuvieron que dejarlo en pandemia. Ahora todo está destinado a conciertos masivos en donde la música es lo último, anteponen la moda, las fotos para redes sociales; y al final no están viendo ni el concierto. Es la razón por la que nosotros buscamos disfrutar con la gente y olvidarnos del postureo.

Ahora están acabando la gira por su nuevo álbum, ¿cuál es el futuro? ¿hay nuevos proyectos en camino?

Lo primero de todo, nos falta rematar esta gira, que nos ha llevado a países como México, Canadá o Inglaterra. La próxima semana somos cabeza de cartel en un festival de Londres. A partir de verano no haremos muchas cosas, haremos una gira especial en salas, pero aún hay que anunciarlo. Tenemos que pensar que hacer de cara al año que viene, quizás sea un año de transición para prepararnos para lo que venga más adelante. Queremos tomarnos el tiempo para descansar tanto física como mentalmente. La intención es prepararnos para pensar en algo nuevo con conceptos novedosos; pensar en nuevos proyectos siempre hace ilusión, pero hay que disfrutar también del momento.