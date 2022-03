El Pleno de Torrelavega aprueba sancionar al servicio de limpieza con 163.000 euros y la oposición aboga por remunicipalizar el servicio

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes dos sanciones de 81.582 euros cada una a la empresa que hasta hora era adjudicataria del servicio de limpieza de dependencias municipales, Clece, correspondientes a las dos auditorías realizadas en 2020 y 2021 en las que se detectaron varios incumplimientos.

Tras el conflicto con esta empresa, con la que el Ayuntamiento está un pleito judicial tras haber recurrido las sanciones, el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) redactó un nuevo pliego y ha adjudicado recientemente el servicio a Ilunion Limpieza y Medio Ambiente.

Los grupos de la oposición (Torrelavega Sí, Ciudadanos, ACpT y PP) han considerado que esta era "la solución fácil" y han defendido la remunicipalización del servicio, o al menos la realización de un estudio que indique su rentabilidad, ya que a su juicio esta fórmula serviría para ahorrar dinero a las arcas municipales -355.000 euros, según han cifrado algunos- y para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Por ello, han criticado que el equipo de Gobierno haya sacado el nuevo pliego "unilateralmente" y le han pedido que ahora lleve a cabo un control a la nueva empresa para que no se repita lo ocurrido, pues han señalado que con la anterior han tardado mucho en actuar y en "hacer caso" a las reiteradas quejas.

En la primera auditoría se estudió la labor realizada en el servicio global de limpieza en centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras, mientras que en la segunda se analizó solo la de los centros escolares. En estos seguimientos se detectaron infracciones como no haber realizado la limpieza extraordinaria obligatoria en los colegios antes de comenzar el curso escolar, carecer de medios y productos de limpieza adecuados, no limpiar con la maquinaria precisa, no haber remitido los partes de trabajo de manera mensual o retrasos en la presentación de los informes periódicos mensuales.

El concejal de Obras y Servicios Generales, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha asegurado que "no ha habido ninguna benevolencia" a la hora de comprobar si se cumplían las exigencias y ha considerado que las multas "son justas y necesarias", por lo que espera que la Justicia dé la razón al Ayuntamiento y no a Clece.

Además, ha destacado que "se ha aplicado la prueba del algodón" para comprobar la limpieza, mientras que algunos ediles lo han negado señalando que han sido auditorías "simples" porque no ha sido necesario profundizar para detectar las infracciones, como han dicho Iván Martínez, de ACpT, o Julio Ricciardiello, de Cs, que es profesor y asegura que ha vivido "en primera persona" situaciones "dantescas" en su centro escolar. "No ha habido prueba del algodón, ha habido prueba de rasqueta, porque la mierda se rascaba con rasqueta", ha sentenciado.

Tanto éstos como las portavoces del PP y Torrelavega Sí, Marta Fernández-Teijeiro y Blanca Rosa Gómez Morante, respectivamente, han acusado a PRC-PSOE de "falta de gestión" y han pedido "fiscalizar" los contratos y estar "en alerta" con un mayor seguimiento y "muchísimo más control para que todo vaya bien". "No se escuchaba a las trabajadoras que se llevaban quejando desde la pasada legislatura", ha lamentado la 'popular'.

Las primera sanción a Clece ha sido aprobada por unanimidad, mientras que la segunda ha contado con la abstención de ACpT al considerarla baja, teniendo en cuenta la reincidencia.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la prórroga de un año de la prestación del servicio de ayuda a domicilio a la empresa Azvase, con la vista puesta en preparar un nuevo pliego y licitarlo a otra entidad "lo antes posible", ya que ésta notificó a comienzos del año que no quería continuar el contrato porque "no le salen las cuentas".

La concejala de Bienestar Social, la socialista Laura Romano, ha explicado que el Ayuntamiento se ha visto "obligado" a la prórroga porque la empresa no ha comunicado su intención con suficiente antelación, ya que el contrato finaliza en mayo, aunque espera no agotar el año de extensión y licitar el nuevo antes.

Todos los grupos han apoyado este punto opinando que la prórroga "está justificada" salvo Cs, que se ha abstenido porque cree que se debería haber tenido "más previsión" y haber elaborado antes el pliego. Desde la oposición han pedido al equipo de Gobierno estar "muy atentos" para comprobar que la calidad del servicio no se vea mermada tras este trámite.

Piscinas y conservatorio

La Corporación también ha aprobado en la sesión de hoy, la ordinaria correspondiente al mes de febrero, por unanimidad, nuevos avances de cara a los proyectos de construcción de las piscinas al aire libre y el Conservatorio de Música, Danza y Escuela de Artes.

En concreto, se trata de la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ordenación de las fincas donde se construirán las piscinas, que se ubicarán al norte de los actuales campos de fútbol de Santa Ana en Tanos; y de la aprobación definitiva del modificado del plan parcial El Valle para adecuar las condiciones de edificación de la parcela que albergará el Conservatorio, en la calle Pintor Pedro Sobrado (Bulevar Ronda, en el tramo al norte de la rotonda del Puente de Piedra).