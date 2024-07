El PRC advierte que Camargo “perderá” los 150.000 euros de 2023 para actuaciones de los bomberos fuera del municipio

El PRC ha advertido que el Ayuntamiento de Camargo “perderá” los 150.000 euros presupuestados en 2023 para financiar las actuaciones del parque de bomberos fuera del municipio porque el alcalde, Diego Movellán (PP), “paralizó” la firma del convenio con el Gobierno de Cantabria (PP) y la Consejería de Presidencia “no ha movido un dedo para renovarlo”.

“El alcalde pretendía conseguir 30.000 euros más y lo que ha logrado es perder 150.000. Una chapuza al más puro estilo Pepe Gotera y Otilio”, ha denunciado el portavoz municipal regionalista, Eugenio Gómez, este miércoles en rueda de prensa, junto a la diputada y portavoz en materia de emergencias, Rosa Díaz, que pedirá “explicaciones” a la titular de Presidencia, Isabel Urrutia.

Gómez ha manifestado su “preocupación” ante la actuación de las dos administraciones y se ha declarado “sorprendido” porque el alcalde “se jacte de haber paralizado la tramitación del convenio que debió firmar con el Ejecutivo cántabro en 2023 y que constituye el soporte legal imprescindible para proceder al pago de los 150.000 euros presupuestados”.

“Como consecuencia de esa paralización no solo no hemos cobrado por el servicio prestado en los municipios limítrofes, sino que vemos muy difícil, por no decir imposible, que el Ayuntamiento de Camargo llegue a ingresar esos 150.000 euros”, ha lamentado el portavoz municipal regionalista, que ha calificado como “lamentable” la gestión realizada.

Según ha recalcado, el servicio de bomberos Camargo ha actuado en municipios limítrofes durante 2023 y lo que lleva de 2024 “sin tener amparo legal para hacerlo”, dado que “la vigencia del convenio concluyó en noviembre pasado y a día de hoy no ha sido renovado, lo cual supone que no existe cobertura jurídica para esos gastos”.

“Se conforma con 30.000 euros más en un convenio, que todavía es una quimera porque no ha sido publicado, y se resigna a perder los 150.000 euros del año pasado”, ha censurado.

Por su parte, Díaz ha registrado una serie de preguntas en el Parlamento para que la consejera de Presidencia de a conocer las actuaciones realizadas por los bomberos fuera del municipio en 2023 y 2024.

Según ha indicado, “solo entre los meses de enero y abril participaron en 33 salidas sin convenio en vigor y, por lo tanto, sin el marco legal necesario para que los 180.000 euros anunciados para financiar el servicio este año lleguen a las arcas municipales”.

A su juicio, esta situación es “todo un ejemplo de mala gestión” por parte de Movellán y Urrutia, a los que ha acusado de “mantener paralizado durante meses el título jurídico que ampara los pagos al Ayuntamiento”.

“Es una falta de descoordinación absoluta que van a pagar los camargueses”, ha criticado Díaz, que se ha cuestionado “para qué sirve tener gobiernos del mismo signo político en Cantabria y en Camargo si son incapaces de solventar un problema que han generado los dos responsables del Partido Popular”.

Por todo ello, ha exigido tanto a Urrutia como a Movellán que garanticen el cobro de los 180.000 euros consignados para 2024 y que articulen los procedimientos que son necesarios para realizar la transferencia económica de los 150.000 de 2023.