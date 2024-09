La presidenta de Cantabria se verá con Sánchez el día 27 con la intermodal de La Pasiega como “reivindicación estratégica”

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en La Moncloa, el viernes 27 de septiembre, y la estación intermodal para el centro logístico de La Pasiega “se va a convertir en una reivindicación estratégica y fundamental”.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta cántabra en declaraciones a la prensa en Castro Urdiales tras participar en la inauguración del curso académico de Formación Profesional 2024-2025 junto a la Reina Letizia.

Buruaga no sólo ha informado de la fecha de la reunión con Pedro Sánchez, el día 27 “a primera hora de la mañana”, sino que ha asegurado que la terminal en La Pasiega será una de sus reivindicaciones en la agenda bilateral después de que el Ministerio de Transportes haya informado que descarta construir la intermodal.

Ha criticado que el departamento de Óscar Puente no ha hecho más que buscar “reparos y excusas” durante meses para “no cumplir su compromiso adquirido” y el Gobierno de Cantabria ha trabajado “muy duro” en todo lo que le ha ido requiriendo el Ministerio.

“El Ministerio busca excusas para no cumplir un compromiso que ya estaba adquirido, que era firme, que no estaba sometido a ningún tipo de condición ni a ningún tipo de requisitos por parte del Ministerio, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, nosotros no tiramos la toalla y, evidentemente, vamos a seguir trabajando para que así sea”, ha asegurado Sáenz de Buruaga.

La presidenta ha reivindicado que Cantabria “ha hecho los deberes” y ha puesto “sobre la mesa” todos los informes necesarios para “desbaratar por completo todas las excusas o todas las razones o todos los reparos que tenía el Ministerio” hacía la estación intermodal.

“Hemos demostrado que la ubicación es la idónea, hemos demostrado la viabilidad técnica y financiera, incluso estamos demostrando la importancia social y el retorno que tiene para Cantabria”, ha apostillado.

Por ello, ha considerado que, pese la información del Ministerio de que descarta construir la intermodal, el Gobierno autonómico cree que tendrá que “haber una reunión política donde se tomen las decisiones” ya que hasta el momento los encuentros sobre la terminal han sido técnicos.

“No hay ninguna razón de tipo técnico que pueda permitir que el Gobierno de España no cumpla este compromiso con los cántabros”, ha espetado la presidenta, que cree que, de no asumirlo, el Gobierno de Pedro Sánchez tendría que explicar “en base a qué razones, más allá del sectarismo político”.

En cualquier caso, Buruaga ha insistido en que La Pasiega ya era uno de los asuntos que ella había incluido en la agenda bilateral de su reunión con el presidente del Gobierno pero “a partir de este momento se va a convertir en una reivindicación estratégica y fundamental”.