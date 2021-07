El secretario de Estado de Educación defiende que "la repetición de curso no soluciona nada"

Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación, ha defendido este martes que no se haga repetir de curso a los alumnos en base solamente a criterios de suspensos y aprobados. "La repetición de curso no soluciona nada", ha asegurado el responsable educativo, quien ha añadido que "es el mejor indicador de fracaso escolar".

Así lo ha declarado Tiana durante su intervención previa al curso 'Memoria Democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente', parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde se analiza la importancia de la memoria en la educación para construir una sociedad más democrática.

Tiana ha encarado así la polémica generada por el proyecto que el Ministerio de Educación envió a las comunidades autónomas hace unas semanas, en el cual se regulaba la evaluación y la promoción de curso en Primaria, Secundaria y Bachillerato. En el documento, se plantea que la repetición de curso no se haga bajo criterios de suspensos sino que se tome la decisión como "medida excepcional" por el equipo docente.

Además, ha apuntado que "los que hemos sido docentes sabemos de la dificultad que tiene tratar con repetidores" y ha mostrado su confianza en la "profesionalidad de los profesores" para aplicar estas medidas. "No se está regalando nada", ha indicado.

"Con el sistema actual les atamos las manos respecto a qué soluciones aplicar", ha asegurado Tiana, quien ha considerado que "algunos tendrán que repetir", pero subrayando la excepcionalidad de la decisión. "El equipo docente es el que mejor conoce a sus alumnos y necesidades", ha apuntillado, por lo que ha considerado que "no pueden ser solo contables de suspensos y aprobados". "No tiene sentido suspender tres o cuatro asignaturas y no avanzar en las otras materias", ha añadido.

El secretario de Estado ha defendido la medida, asegurando que los estándares internacionales muestran que España "no tiene el mejor sistema educativo" y ha señalado que el informe Pisa muestra que los niveles de rendimiento bajo son similares en todos los países europeos, "pero en España hay el triple de repetidores".

Por otro lado, ha explicado también la aplicación del modelo curricular y su importancia dentro de la educación democrática, que según ha señalado, se aplicará a partir de 2022. Tiana ha defendido que este modelo "no trata de insertar una asignatura", sino de plantear "espacios". Al hilo, ha asegurado que la reforma se centrará en "el perfil de salida de los estudiantes" y ha señalado que "se está trabajando con las comunidades autónomas" para lograr un modelo en base a las recomendaciones europeas.

"Portugal es el modelo a seguir", ha añadido el secretario de Estado. Tiana ha asegurado que la educación en memoria democrática es "un objetivo fundamental" y se debe enseñar a los alumnos que la democracia, "no es algo que haya estado ahí siempre". "No intentamos crear personas que sigan una corriente, sino personas críticas", ha concluido.