The Academy of Ancient Music recala este lunes en el FIS con la música festiva de Händel

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

The Academy of Ancient Music recala este lunes, 16 de agosto, con la música festiva de Händel en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, en la programación de los Marcos Históricos organizados por el Festival Internacional de Santander (FIS).

La orquesta, con una reputación mundial en la interpretación de la música antigua, abordará un programa centrado en tres grandes obras del repertorio barroco compuestas por Georg Friedrich Händel, ha indicado el FIS en un comunicado.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y la veterana formación británica interpretará 'Música Acuática. Suite', 'Concerto grosso en sol menor Op.6 n.6 HWV 324' y 'Música para los Reales Fuegos de Artificio', tres piezas orquestales conocidas del compositor alemán.

La primera fue estrenada el 17 de julio de 1717 a requerimiento del rey Jorge I para ser interpretada sobre el río Támesis. El 'Concerto grosso en sol menor Op.6 n.6 HWV 324' es uno de los 12 conciertos compuestos por Händel que siguen el modelo de la sonata da chiesa y la sonata da camera de Arcangelo Corelli.

'Música para los Reales Fuegos de Artificio' fue compuesta 30 años después de 'Música Acuática' también para ser interpretada en el exterior, esta vez para Jorge II como acompañamiento de los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Green Park, Londres, el 27 de abril de 1749.

Fundada por Christopher Hogwood en 1973, The Academy of Ancient Music es una agrupación que se ha caracterizado por utilizar siempre técnicas históricas, instrumentos de época y fuentes originales. El conjunto permanece en la vanguardia de la escena de la música antigua más de cuatro décadas después de su fundación.

La orquesta se creó para realizar las primeras grabaciones británicas de obras orquestales, utilizando instrumentos de los períodos barroco y clásico, y ha publicado más de 300 discos, muchos de los que todavía se consideran interpretaciones definitivas y premiadas en los certámenes de mayor prestigio, como los Classical BRIT, los Gramophone y los Edison.

The Academy of Ancient Music cuenta con su propio sello discográfico, AAM Records, y se enorgullece de ser la orquesta más escuchada de su clase en Internet, con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify.

Richard Egarr es actualmente director musical de la Academy of Ancient Music, invitado principal de la Residentie Orkest The Hague y socio artístico de la St Paul Chamber. También ha dirigido la Sinfónica de Londres, la Royal Concertgebouw y la Sinfónica de Filadelfia, así como conjuntos de época como la Händel and Haydn Society de Boston.

CUARTETO SEIKILOS, EN MARCOS HISTÓRICOS

El Cuarteto Seikilos, Premio Festclásica 2021 en la modalidad de Ensemble Emergente, ofrecerá dos conciertos en los Marcos Históricos. Este lunes en el Santuario de La Bien Aparecida (20.15 horas) y el martes en la iglesia de Santa Cruz de Escalante (21.00 horas) presentará el programa 'La generación de los Maestros'.

Las veladas cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Ampuero y Escalante, respectivamente.

Pablo Quintanilla, Lorenzo Meseguer, Adrián Vázquez e Ivan Gönnermann recuperan obras olvidadas de tres figuras fundamentales de los primeros años del siglo XX: Conrado del Campo ('Cuarteto n.10 "Castellano"'), Julio Gómez ('Cuartetino sobre una danza popular montañesa') y Joaquín Turina. De este último interpretarán la 'Serenata op. 87', pieza que el compositor sevillano empezó a escribir en Suances.

El concierto lo completa el 'Cuarteto de cuerda en Fa Mayor' de Maurice Ravel, que puede ser considerado como maestro estético dada la influencia del impresionismo en la música española.

En los primeros años del siglo XX, la producción de música de cámara en España vive un auge sin precedentes gracias, en gran parte, a una serie de músicos que serán conocidos como "la generación de los maestros".

Son los responsables de asentar los presupuestos estéticos imperantes en el siglo XX y, con su ejemplo y magisterio, tendrán una enorme influencia en todos los compositores posteriores.

No obstante, a pesar de la calidad de su producción compositiva, muchas obras de estos autores permanecen en el olvido. Por este motivo, el presente concierto recupera obras olvidadas de tres figuras fundamentales de esta época.

Además, al completar el programa con el cuarteto de Ravel, se consigue ofrecer una visión panorámica completa de las distintas tendencias que definen esta época.