Toboganes que no llegan a ninguna parte o decretos “tardíos y sin acuerdo”: el PSOE cuestiona la gestión turística de Cantabria

El PSOE ha cargado este miércoles contra la gestión del turismo en Cantabria. Su secretario general, Pablo Zuloaga, ha puesto como ejemplo de “inacción política” en este ámbito por parte del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) los “toboganes que no llegan a ninguna parte” -en referencia al proyecto para el Parque de Cabárceno- y “los decretos de regulación de pisos turísticos que llegan tarde y, de momento, sin acuerdo” con el sector.

El líder socialista ha criticado la “confusión” que generan los proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico, de manera que, para abordar estos y otros temas cruciales, el PSOE cántabro ha organizado un foro de turismo sostenible que se celebrará el próximo 11 de mayo en Santillana del Mar.

Este evento, abierto a la ciudadanía, así como a todos los colectivos hosteleros, representantes del sector y sus trabajadores, busca ser un espacio de diálogo y proposición de soluciones, desde un punto de vista “no solo ambiental, sino también social”. El objetivo, según Zuloaga, es “consolidar proyectos y modelos que sean sostenibles en impacto social, es decir, que no rivalicen con el modelo de vida de los vecinos y vecinas de Cantabria”.

El PSOE ha cuestionado duramente los proyectos del PP, como el mencionado polémico tobogán alpino de medio kilómetro y más de medio millón de euros de inversión en Cabárceno que posteriormente el Gobierno ha reducido a “una idea pendiente de estudio como muchas otras que hay”. “Puede que acabe convirtiéndose en proyecto o no, o que se decida ubicar en otro lugar”, aseguró la consejera de Turismo. Al respecto de ello, Zuloaga ha criticado que el “propio Gobierno no sepa dónde instalarlo”.

También se ha referido a la regulación de pisos turísticos que recientemente ha reclamado la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. El colectivo pide que se lleve a cabo cuanto antes, pero no hay consenso sobre ello porque el Gobierno ha asegurado que el nuevo decreto no estará listo para verano, pese a que acaba de salir su redacción a consulta pública. Al hilo de ello, el líder socialista ha reprochado al Ejecutivo popular que no aplique el índice de precios que establece la Ley de Vivienda estatal para zonas tensionadas, en este caso para viviendas residenciales.

“Tiene que ir una regulación acompañada una de la otra”, ha defendido Zuloaga, porque “el crecimiento turístico que vive Cantabria no puede chocar con la necesidad de los cántabros y cántabras, de las nuevas generaciones, de desarrollar su modo de vida aquí”. “Las instituciones deben garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad”, ha dicho, “y el PP se niega a cumplir esa ley por lo que está privando de derechos a los ciudadanos”, ha sentenciado.

Finalmente, Zuloaga ha señalado que en el foro que ha organizado su formación también se debatirá sobre las denominadas tasas turísticas que ya se implementan en Catalunya y en Balears. “Abordaremos cuáles son las vías de financiación necesarias y si deben ser destinadas a la promoción del turismo o a la gestión de los servicios públicos extraordinarios que se generan en los ayuntamientos que ven cómo su población se multiplica en épocas de temporada estival”, ha concluido.