Los monocultivos se ha convertido en la piedra angular de un modelo productivo intensivo agrícola industrial que hunde sus raíces en el colonialismo y la esclavitud, y aún conserva muchos de esos rasgos. Además, desplazan el modelo de agricultura regional campesina y familiar, hacia un modelo de gestión que entiende la tierra como mercancía, generando un “campo sin campesinos” o una “agricultura sin agricultores”.

Ejemplo de agricultura industrial basada en el monocultivo

El problema ya no son los monocultivos si no su lógica global común, un “régimen agroalimentario corporativo” que ya no hace alimentos, si no dinero. Frente a esto surgen resistencias colectivas, y las mujeres muchas veces las lideran, pero también, en paralelo, en los últimos años, la industria agrícola nos intentan vender las bondades “ecológicas” de sus monocultivos...

Nos lo cuenta la compañera de Brenda, Laura Villadiego, cofundadora del colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo Carro de Combate, al que Brenda pertenece, junto a sus otras compañeras (Aurora Moreno y Nazaret Castro), que han publicado “Los Monocultivos que conquistaron el mundo” (Editorial AKAL) sobre los impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera.

