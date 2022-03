El día que Albert Rivera ofreció a Jesús Cintora hacerse de Ciudadanos

El periodista Jesús Cintora ha recibido varias ofertas para entrar en política. “Hasta en tres ocasiones”, ha asegurado en el programa Carne Cruda. Y la más sorprendente la revela en las páginas de su nuevo libro, 'No quieren que lo sepas': el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ofreció montar Ciudadanos en Madrid. Ocurrió hace diez años, cuando la formación naranja solo tenía implantación en Catalunya, y tanto Cintora como Rivera coincidían como tertulianos en la cadena de televisión de la Conferencia Episcopal.

“Sí, es cierto que me lo ofreció. Fue saliendo de una tertulia en 13TV, y le dije que no”, ha explicado Cintora tras recordar que en su estreno al frente del programa de televisión 'Las mañanas de Cuatro', en 2013, reunió a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera cuando todavía no lideraban sus respectivos partidos. “Fue un deseo de poner a gente joven, caras nuevas, pero algunos lo quisieron evitar ¿Acerté? Algunos pueden decir que me equivoqué, pero no lo hice con ninguna pretensión de que llegaran donde algunos han llegado”, rememora el periodista.

