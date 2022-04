Jorge Ilegales: “Si no hay odio, no hay rock and roll”

Cuatro décadas después de su primer disco, Ilegales regresa con “La Lucha por la vida” y en Carne Cruda lo celebramos con Jorge Martínez, que dirige con puño de hierro la nave de una de las bandas más influyentes del rock español desde el primer minuto. Un mito del rock español y un tipo ciertamente inclasificable, que declara que no le dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda pasar, que “si no hay odio no hay rock and roll” y que “hay que saber tener enemigos”. Encuentra atractivo en esos bajos fondos que conoce muy bien y dice que ha comprobado que “se puede dormir en contenedores de escombros y en los palacios más cursis llenos de puntillas”.

Desde sus inicios en Asturias a principios de los 80, Ilegales han emergido triunfantes tanto del éxito como de la tragedia, con una visión cínica y nihilista de la realidad que les rodea. Ahora vuelve con su incesante verborrea, después de tres años, en un disco de duetos con colaboraciones como las de Loquillo, Bunbury, M Clan o Luz Casal.

Puedes escuchar el podcast completo en este enlace