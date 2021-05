Gobierno y oposición han vuelto a ponerse de acuerdo en llevarse la contraria. Al mismo tiempo, el ejecutivo de Sánchez nos dice que la legislatura empieza ahora y Casado nos cuenta que la legislatura ha terminado. Vivimos en una permanente campaña electoral y los equipos de comunicación se dedican a darnos eslóganes en lugar de hablarnos de soluciones. Pero la legislatura ni empieza ni acaba ahora. Gestionar la pandemia y sacarnos de ella también es parte del trabajo de gobernar, como es trabajo de la oposición arrimar el hombro y hacer propuestas, aunque el PP de Casado y Ayuso se dediquen sólo a utilizar el coronavirus para hacer caer al Gobierno. Les da igual que caigamos todos. Que España se hunda que ya la levantaremos nosotros, que decía Montoro.

Este lunes, Casado pide elecciones en una entrevista. He aquí un hombre de Estado pensando en su país. No tenemos nada mejor que hacer que organizar otros comicios y entrar en la enésima contienda electoral. Habría que pedirle al líder de la oposición que aprenda a acabar las legislaturas ya que no es capaz de acabar por sí solo los másters. No sabemos qué quiere hacer con España, sólo sabemos qué quiere hacer con su vida. Y utiliza las nuestras para reflotarla. Quiere esconder detrás de la victoria de Ayuso todas sus derrotas en las urnas. Pero ni él es Ayuso, ni Madrid es España, ni la pandemia servirá siempre como coartada. Céntrese, señor Casado. No sólo ideológica, también anímicamente. El país no puede estar a merced de sus subibajas.

Este lunes también, el estratega de Sánchez, el sobredimensionado Iván Redondo, publicaba un artículo propagandístico sobre el plan del Gobierno para la España de 2050, elaborado por 100 expertos de distintas áreas. Me produce sentimientos encontrados. Por un lado, necesitamos proyectos a largo plazo que diseñen un futuro más allá de los periodos electorales. Como reza la muy repetida frase de Bismark, "el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación". Pero por otro lado, echamos en falta más claridad y menos contradicciones en los planes del Ejecutivo para los próximos dos años.

Últimamente, se descuelga con comunicados y desmentidos. Lanzan el globo sonda de que van a cobrar el uso de las carreteras y lo pinchan en cuanto la opinión pública se muestra en contra. Aún no sabemos qué van a hacer para bajar los precios de la vivienda. Unidas Podemos propone una iniciativa ambiciosa y Ábalos tira de las riendas para proteger a los mercados. Tampoco sabemos cuándo van a derogar la reforma laboral y las leyes mordaza como prometieron ni qué fue de la ley de igualdad que divide al feminismo ni dónde está la reforma fiscal que haga recaer el peso de la crisis en los más ricos y redistribuya la riqueza de arriba abajo.

La legislatura no empieza ahora, el Gobierno lleva un tiempo haciendo cosas. Ha subido el salario mínimo, limitó la publicidad de casas de apuestas, ha creado un escudo social y un plan de choque, acaba de aprobar la Ley del Clima y la Ley Rider. Hay que decir que, en todo esto, Yolanda Díaz es la más eficaz y efectiva de los ministros. Pero les queda mucho por hacer. Reducir el paro estructural y juvenil, acercar posiciones con Cataluña, resolver los problemas de vivienda, igualdad y precariedad, hacer las reformas fiscales y laborales prometidas, superar esta crisis. Debería focalizar sus esfuerzos en contar lo que ha hecho y lo que piensa hacer antes de las próximas elecciones. El que no hace nada más que entorpecer es Casado, que sigue negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se ve que la Constitución tampoco se la ha estudiado.

Nada se puede esperar de una oposición que cree que el poder le pertenece y sólo intenta recuperarlo a costa de los españoles. Al Gobierno le pido que deje los eslóganes y se concentre en las soluciones. La gente no vive en legislaturas, vive en el día a día.