Un terremoto que dura diez años

10 años del 15M. Pablo Iglesias se retira. Se corta la coleta. Paren rotativas. Anuncian el enésimo fin de ciclo. Tocan a duelo. Se acabó lo que se daba, hasta aquí hemos llegado, todo lo que soñamos se ha tornado en pesadilla, no hemos conseguido nada. Han escrito tantos obituarios que he perdido la cuenta. No voy a escribir otro porque creo que se equivocan. El 15M como movimiento se agotó igual que todas las revoluciones —eso es obvio y ley de vida— pero los efectos de un terremoto no hay que buscarlos en su epicentro sino en la lejanía y éste llega hasta nuestros días. No se puede entender la política española sin lo que ocurrió entonces en las plazas. De la oleada feminista a la respuesta ultra, del fin del bipartidismo al gobierno de coalición, de la crisis de régimen a la crisis catalana, todo tiene que ver con aquello. El 15M fue un terremoto hace un década del que aún vemos las secuelas.

Por todas partes. Su enmienda al sistema acabó con 40 años de bipartidismo, impulsó la abdicación del rey, provocó la aparición de nuevos partidos, incluyó la participación de muchos ciudadanos en la política activa y ha dado lugar al Parlamento más plural y al gobierno más progresista de la democracia, la primera coalición de izquierdas desde la II República. Sánchez no hubiera conseguido el timón del PSOE ni lo hubiera girado sin la influencia del 15M que dio lugar a Podemos y las confluencias. El juego de tronos en Zarzuela fue la respuesta del 78 para salvar a la Corona de la presión popular de las plazas que rompió el tabú informativo sobre la monarquía. La operación de salvamento no está ni mucho menos segura, siguen aflorando las miserias del emérito que comprometen la continuidad del heredero. La partida no ha terminado, el jaque al rey puede llegar en la próxima jugada.

La crítica del 15M a la corrupción de las administraciones y los medios cambió la agenda mediática, alumbró nuevos medios, llevó a la cárcel a Rato y a una larga lista, inició un proceso de limpieza de las cañerías obligó a los partidos a mayor participación y a las instituciones a más transparencia. Mucho más se pedía, pero mucho menos había. También la revuelta popular catalana fue una réplica de la demanda de democracia quincemayista ante el agotamiento del relato de la Transición, aunque las élites nacionalistas la aprovecharan para escabullir sus culpas y colocarse al frente de la manifestación con la bandera. Veremos en qué queda, en cualquier caso ha dado lugar a una España más plurinacional en la que empieza a poder hablarse de la diversidad territorial que es nuestra riqueza. Por contra, el ultranacionalismo catalanista ha sido respondido por el ultranacionalismo españolista que ha renacido como una hidra.

El 15M ha tenido sus réplicas en las mareas y, sobre todo, en el tsunami feminista, pero lógicamente también su reacción en contra. No ha sido Ciudadanos sino Vox el 15M de la derecha. Es la indignación y la rabia de un mundo viejo frente al mundo que avanza. Es la reacción nacional al desconcierto global. Es la respuesta ultraconservadora al progreso y al gobierno de izquierdas, a la crisis de régimen y la crisis en Cataluña. Es la respuesta negacionista frente al feminismo y al ecologismo. Es la reacción clasista y fóbica, intolerante y excluyente frente a los valores de igualdad, justicia y dignidad que el 15M puso sobre la mesa. Vox es el partido autoritario del sistema que se viste de antipolítica frente a los antisistema del 15M que reivindicaban más política y democracia. Vox es el lado oscuro de la fuerza, el reverso tenebroso que se rebela contra el espíritu luminoso de las plazas. De la Puerta del Sol al Cara al sol.

Era inevitable que el mercado y el sistema se defendieran con todas sus armas. Por eso las cloacas y la máquina del fango, por eso las leyes mordaza y la intoxicación televisiva. Para que nada cambie. Pese a todo, pese al pesimismo y la ultraderecha, las decepciones y las caídas, nos debería llenar de orgullo y esperanza lo que se empezó en las plazas. Si tienen tanto miedo al cambio es porque el cambio se está produciendo aunque sea a cámara lenta y a menudo se retroceda. Si ladran es porque se cabalga. Toca seguir haciéndolo porque es ahora cuando más hace falta para hacer frente a la reacción ultraliberal y ultraconservadora.

Nunca he sentido melancolía con el 15M porque siempre he sido realista. O un pesimista esperanzado. Nunca he pensado que se pueda conseguir el país ideal que se soñaba y, sin embargo, hay que intentarlo cada día. Nunca creí que íbamos a cambiar el país en la acampada de la noche a la mañana, pero sí que aquello iba a mejorarlo en las próximas décadas. Diez años después lo sigo creyendo. Vamos lentos porque vamos lejos, que se decía en las plazas. Tan lejos como la propia vida.