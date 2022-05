El ajo morado español se empodera en los mercados americanos

Comienza una nueva campaña de ajo en Castilla-La Mancha que viene marcada por una campaña que se adelanta por el calor de la primavera, precios bajo de inicio y ninguna existencia de la campaña anterior. El presidente de la Mesa Nacional del Ajo y presidente de la cooperativa Ajos de Las Pedroñeras, Julio Bacete, cree que los mercados de EEUU y Canadá, que el ajo español conquistó durante la pandemia, se consolidan “porque tenemos un producto fresco de calidad que les gusta mucho”.

La falta de ajo chino durante los dos año de pandemia debido al cierre de la frontera hizo que muchos países volvieran los ojos hacia el ajo español y estos mercados permanecerán fieles. “EEUU y Canadá se han conquistado. Tenemos un producto fresco que les gusta mucho, porque es mejor que lo que se trae de otros sitios, el ajo morado está extendiéndose cada vez más y la forma de producir europea está muy valorada, eso es lo que tenemos que aprovechar. Esos mercado se van a mantener, yo pienso que siempre vamos a estar por delante de los chinos en cuanto a la calidad que tenemos en los productos”, ha señalado Bacete en declaraciones a Agroalimentaria.

Así, en los últimos año, según datos del Ministerio, las exportaciones de ajo español a EEUU han ido creciendo hasta llegar a más de 24.000 toneladas de ajo con un valor de más de 66.790.000 euros que se consiguieron en 2021, cuando en el 2018 la cantidad no llegaba a las 9.000 toneladas.

En estos dos años también se ha reactivado Sudáfrica, mientras que “Brasil siempre ha sido un mercado de compradores baratos, el mejor mercado que podemos tener nosotros es el mercado europeo. Es un mercado exigente y nosotros estamos cumpliendo con la normativa que tenemos de la producción europea. Creo que en Europa no van a caer los precios, y quizá aquí deberíamos ahí subir y va a costar a lo mejor subir en un año como este, pero el ajo morado está cada vez más valorado”, asegura.

La campaña adelantada

Para Julio Bacete, en esta campaña adelantada por el calor, parece que el ajo spring tiene algo menos de calibre porque no está habiendo lluvias, “habrá buena calidad pero con menos calibre”, aunque en el caso del ajo morado “va perfecto y de muchísima calidad”.

“El año pasado hubo una campaña récord tanto en producción como en hectáreas plantadas. Las hectáreas que han disminuido en torno a un 4%, y se va disminuir en el spring en calibre, también en kilos”, por lo que parece que será menor. En producción, Castilla-La Mancha llegó el pasado año a las 199 toneladas de ajo del total de 309,4 que se produjo en toda España. Hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha reúne 21.000 hectáreas de las 30.000 las tiene España.

La campaña empieza sin existencias en los almacenes, algo muy positivo de inicio. “Las campañas siempre se afrontan con ilusión y ganas”, señala. Además, está expectante ante los precios de los mercados aunque en principio han comenzado algo bajos. “Parece ser que en principio han roto precios bajos pero es siempre normal porque al principio siempre rompe un poco bajos. Tampoco hay una llegada de clientes brasileños o clientes de Taiwan que venían algunas veces con mucha ansia de ser los primeros en comprar ajo y este año no ocurre eso porque hay mucho ajo chino todavía que no ha salido y que supongo que estará por salir”, piensa.

Esta salida al mercado de las existencias de ajo chino puede ser uno de los hándicaps de la campaña. “Se puede pensar que China ha sacado poco ajo, además ha cerrado las fronteras varias veces y el ajo lo tiene allí. Los chinos al final tienen gran industria, y posiblemente lo hagan escamas, láminas o aceite esencial pero ahí esta y mientras está pues sino caen los mercados del ajo fresco, caerán otro como puede ser el ajo procesado”, vaticina.

Precios del ajo

Para los precios hay que tener en cuenta varios factores ya que no es lo mismo el ajo recién sacado de la tierra que puesto en el transporte para llegar a los mercados.

Actualmente los precios de salida de almacén, es decir el ajo ya pelado, limpio, metido en cajas y puesto encima de un camión está entre los 2 euros y los 2,50. A un agricultor, se está pagando alrededor de los 70 céntimos por kilo, según Bacete.

A su juicio, en el caso de los agricultores este precio está ahora mismo por debajo de coste, mientras que la salida de almacén el precio está algo más equilibrado. Sin embargo, con el incremento de los costes que ha experimentado el sector este año, que Bacete cifra en un 30%, para llegar a un precio razonable de salida de almacén tendría que acercarse a los 3 euros.

Aunque considera que los precios de partida no son buenos, “es un poco pronto para tomar posiciones”, señala. “Mi ilusión sería que los precios evolucionan en al alza, pero ahora mismo no se puede predecir porque son muchos factores que intervienen: no sabemos nada de la cosecha de China, nada de si Brasil va a reaccionar y va comprarnos ajos,… Además, si se estimulan esos mercado naturales que hemos tenido todos estos año de aquí a un mes, se moverán los precios ”, cree

Ajo morado o ajo spring

En Castilla-La Mancha las variedades que se plantan son ajo spring y ajo morado, pero el primero va ganando terreno año a año al morado, llegando en estos momentos en Castilla-La Mancha a una proporción de 60/40 a favor del ajo morado, aunque en otras comunidades esta diferencia es incluso mayor llegando a un 70/30.

Sobre las superficies de ajo que se planta cada año, Julio Bacete considera “un error” que las plantaciones de ajo morado, el ajo autóctono de Castilla-La Mancha, esté perdiendo terreno en beneficio del ajo spring. “El ajo spring o temprano se apodera de las producciones del morado, para mi es un error, siempre lo ha sido. Tenemos un ajo que le podemos llamar autóctono que es el morado, que tiene su Denominación de Origen. Es un ajo de gran calidad que aguanta más, que con menos producto se consigue más sabor y tiene más propiedades y no entiendo por qué está pasando esto”, señala.

No obstante reflexiona que esto pasa porque el spring es un ajo que produce más y “produciendo más se ahorran costes. El agricultor se va a esas variedades que producen más, pero es una pena porque tenemos un buen producto, estamos sembrando un producto que no es tan bueno”, señala.

No obstante, a juicio de Julio Bacete, parece que la situación se ha estabilizado y en los últimos años se mantiene la proporción de un 60% de ajo spring y un 40% de morado.